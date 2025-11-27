11月27日星座運勢 巨蟹偏財運佳 射手當心破財
牡羊座
工作順利的一天。
整體運：★★★★★
今天約會，你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多，但在公司，與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點，你對對方尊重的同時，也會增加客戶對你的信任。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
金牛座
擁有強烈的時間觀念，會讓你獲得不少機會。
整體運：★★★★☆
感情生活穩定，伴隨著小吵小鬧，戀情反而更快升溫。朋友應酬花費較多，但這是明智的感情投資，不用太心疼。將工作擺在第一，升遷的慾望強烈，給自己造成較大的壓力，應好好分配作息時間。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。
整體運：★★★☆☆
今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽點時間去親友家串門子，互相往來會為你帶來好運。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
情緒溫和，待人謙虛有禮。
整體運：★★★☆☆
今天特別喜歡與異性接觸，單身者顯得主動，心意滿滿的表白能很快打動對方的心。偏財運佳，有機會獲得貴人的資助，資金周轉順暢。工作上能保證進度，若想更上一層樓，還需積極拓展。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
善於發現生活中的亮點。
整體運：★★★☆☆
憑著敏銳的頭腦，能夠發掘到不少商機，充分加以利用能招財進寶。對愛情充滿期待，只要鼓起勇氣向心愛的人坦白，就有希望得到對方的認可。好心情要與大家一起分享，讓快樂感染周圍的人。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
處女座
細節決定成敗。
整體運：★★☆☆☆
今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實，卻也顯得相當疲憊。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。
整體運：★★★★☆
靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動，成功的機率頗高。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
從多重角度看待問題，以免鑽入死胡同。
整體運：★★★☆☆
今天很積極地做事，為他人付出，但收獲甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶時，不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
再忙也要關注愛情。
整體運：★★★★☆
工作中的計畫停滯，你有點迷惑慌亂，多一分毅力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份得來不易的愛情。有破財的危險，凡事多加留意才能規避風險。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
摩羯座
利弊共趨的形勢演變。
整體運：★★☆☆☆
單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品好過風險較大的證券投資，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
貪小便宜易得不償失。
整體運：★☆☆☆☆
今天被騙指數相當高，可別貪小便宜，小心誤入陷阱損失嚴重；工作上挑三揀四、避重就輕會讓同事和上司對你反感，可別因小失大；有時間可邀幾位好友去咖啡廳、茶館等休閒場所安靜的坐坐，讓自己放鬆放鬆。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙魚座
忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。
整體運：★★☆☆☆
只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
【延伸閱讀】
上一則
不拚命做家務也能常保整潔 每天5分鐘的魔法
下一則
FB留言