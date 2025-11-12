我的頻道

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

11月12日星座運勢 獅子財運旺盛 射手巧遇良緣

科技紫微網
牡羊座

切忌濫交朋友。

整體運：★★☆☆☆

朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，原封不動套用的做法，將造成直接性的經濟損失。出去戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

鄰里關係也挺重要，別太冷漠。

整體運：★★★★☆

成功博得心儀對象好感的機率高，今天不妨約對方出去走走，進一步增進彼此的感情。財運狀況不太好，頻繁出入商業場合，容易有散財的危險。事業中機遇頗多，切忌眼高手低，放長線方可釣到大魚。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

要處理的事很多，也很雜亂，讓你心情煩悶。

整體運：★★☆☆☆

感情上你的情緒波動較大，有患得患失的顧慮，不要被自己的猜想所迷惑。財運還算不錯，可放手購入一批早已看好的股票，但不可孤注一擲，一定要留後路。今天也是健身的好日子，去健身房做做運動吧。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

依賴性較強，承受能力大大降低。

整體運：★★★☆☆

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問對方的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

愛情會有所斬獲，自己爭取勝算更大。

整體運：★★★★★

有機會單獨與他相處，不要錯過，將真實的一面展現出來就好；財運頗好，易在基金及證券方面有所收益；熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

情緒較低，生活的挫折讓你心灰意懶。

整體運：★☆☆☆☆

今天桃花運不佳，與異性交往多流於工作往來，不涉及私人感情。手上要完成的工作很多，面對壓力覺得難以承受，很容易產生自暴自棄的想法。可找個溫水泳池暢泳一番，調理疲憊的身心。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

易與人起爭執。

整體運：★★☆☆☆

今天你的善心容易被人利用，與經濟掛鉤的事可以暫時放一放，日後再談效果更佳。戀愛中的人因過於敏感而導致小矛盾不斷，缺乏溝通會讓情況更糟糕。財運一般，行動力有所欠缺，果斷出擊才會有所收獲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。

整體運：★★★★☆

他只打來一通「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡面把他打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣也覺得沒什麼大不了，一天下來感覺過得很充實。不過，在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

整體運：★★★☆☆

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

對金錢的敏銳度顯然較高，把握得好將會有不錯的進帳。

整體運：★★★☆☆

今日工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、海報告示，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹而結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

神清氣爽，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

在心愛的人面前，你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情平穩發展。財運不錯，金錢方面的嗅覺很靈敏，容易發現不錯的商機。工作雖然比較忙碌，但是心情好，不會感覺太累，積極的態度還能獲得老闆的賞識。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙魚座

為自己而生活。

整體運：★★★☆☆

有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

