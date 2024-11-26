我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

11月28日星座運勢 金牛投資熱情高漲 射手行動力影響事業運

科技紫微網

牡羊座

自信能增加個人魅力，提升愛情運。

整體運：★★★☆☆

工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

幫助別人，也就是強大自己。

整體運：★★★★☆

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，讓你不易體會到工作中的樂趣；大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要因此昏頭轉向哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，可得把握好時機哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

可別把愛情當遊戲。

整體運：★★☆☆☆

愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

暴躁的脾氣影響和睦的人際關係。

整體運：★☆☆☆☆

人際運下降，與他人相處時，不耐煩的表情以及尖銳的言詞都會引起雙方不愉快，少到人多的地方湊熱鬧，方可避免矛盾。財運欠佳，藉口心情不好，放縱自己衝動購物來發洩心中的不滿是很不好的習慣，修身養性是必修課哦！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

朋友就是你的開心字典。

整體運：★★☆☆☆

情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

正視適應群體的重要性。

整體運：★★★★☆

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天秤座

不要輕易接受他人的好意。

整體運：★★★☆☆

今天可要避免衝動，小心自己因頭腦發脹而過早做出決定，反而錯過良緣。切忌一頭栽進炒得火熱的行業，倒是能從那些被你忽視的行業中覓得投資的潛力股。有機會得到上司的嘉獎，但令同事頗為眼紅。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

心中有目標，積極向前行。

整體運：★★★★☆

工作態度十分積極，主動找事做，對同事也特別熱情，雖然忙碌，但能獲得快樂與滿足。愛情運佳，晚上有機會參加聚會，單身者可望快速投入新戀情。財運一般，不宜投機或賭博。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

與長輩相處也要講究方式。

整體運：★★★☆☆

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

用心體會風平浪靜的好時光。

整體運：★★★☆☆

桃花運旺，已婚者與另一半一起回憶曾經走過的日子，彼此從對方的眼中能找到不少激情。單身者不要放過對你釋放電波的異性，就有機會開展美妙的戀情。晚上的娛樂活動別玩太晚，充足的睡眠是保證精神充沛的不二法門。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

期待值不宜過高哦！

整體運：★★☆☆☆

今天會有小驚喜哦！最好是不動聲色，等待反而會令你嘗到更甜蜜的幸福感覺；偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破；不懂活躍氣氛不要緊，不過當同事們聊天的時候還是要適當給予回應才好。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

洞察力強，有機會獲得良好商機。

整體運：★★★★★

今天你顯得精力充沛，工作熱情高漲。正面磁場強烈，適合談生意，容易因氣勢過人而占據上風，如願達成共識。因懂得察言觀色而獲得商機的機率高，還有機會因工作關係而與有緣人結識喔！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

三星電子拉警報？爆通知部分高層主管卸任 李在鎔說話了

下一則

11月26日星座運勢 雙子運勢旺盛 天秤以靜制動

延伸閱讀

11月25日星座運勢 獅子小心破財 水瓶貴人相助

11月25日星座運勢 獅子小心破財 水瓶貴人相助
11月24日星座運勢 巨蟹享受獨處 天秤幹勁十足

11月24日星座運勢 巨蟹享受獨處 天秤幹勁十足
11月23日星座運勢 雙子刺激娛樂 獅子看淡金錢

11月23日星座運勢 雙子刺激娛樂 獅子看淡金錢
11月22日星座運勢 牡羊桃花極強 射手小心說話

11月22日星座運勢 牡羊桃花極強 射手小心說話

熱門新聞

三生肖明年容易一夜暴富。示意圖。（取材自pexels.com@Anna Shvets）

3生肖2025年可望一夜暴富 屬龍遇貴人相助事業運旺

2024-11-18 22:35
四大星座女晚年安詳和樂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Anastasia Shuraeva ）

4星座女性晚年最樂 健康財富雙收、子女又成材

2024-11-21 22:45
有些星座不會放棄自我原則。（取材自unsplash.com＠David Gor）

12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則

2024-11-21 00:05
四生肖明年財星入命，好運連連。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Alena Darmel）

4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂

2024-11-24 22:45
有的星座隨著年歲增長反而過得更開心。（取材自unsplash.com＠Ravi Patel）

愈老愈開心星座 天秤轉型氣質潮人、這星座受後輩尊敬超自豪

2024-11-15 22:45
四生肖十二月事業上迎來好機運。（取材自pexels.com@Pixabay）

4生肖12月機運多多 屬牛可望升職、他遇事業轉捩點

2024-11-23 23:15

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國