11月13日星座運勢 摩羯投機取巧 水瓶財運欠佳

牡羊座 旁人的評價、周圍的眼光都讓你十分在意。

整體運：★★★☆☆

行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你哦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座 別將關係複雜化！

整體運：★★★★☆

與異性朋友相處甚歡，不過得小心提防三角關係的出現！今天以對外為主如銷售、保險 理賠等的工作，會有不錯的進展，績效突出；正財運佳，但偏財還是敬而遠之為好，投資 時切忌投機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座 常存感恩之心。

整體運：★★☆☆☆

你先前的工作經驗無法使你進步，反而還會使你喪失創新性，不如將自己歸零，以初學者的心態工作會有驚喜出現；戀情太平淡，因貴人的幫助而有所突破，要心存感恩哦；財運不妙，進帳不多反而花銷如流水，以後得理性消費才行。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座 內心平靜，適合化解誤會的一天。

整體運：★★★☆☆

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座 心態好，自然覺得事事盡如人意。

整體運：★★★★★

另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新審視對方。有機會參加朋友的派對，由於你出色的言詞，引來眾人目光的投注；可以在朋友的介紹下，認識來自不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

處女座 人際關係和諧，外在助力強。

整體運：★★★★☆

今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計的更順利。財運頗優，先前的投資計畫可在今天落實。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座 運勢很好，在競爭中表現傑出。

整體運：★★★★☆

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超出水準的表現，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座 收斂強勢，你會獲得更多的支持。

整體運：★★☆☆☆

投資時會有犯迷糊的危險，對真假信息識別不夠仔細，致使投資困難重重。工作上小有成效，頗得人心，但需小心背後眼紅的人哦！戀愛中的人在感情上大花心思，讓對方也倍感甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

射手座 投資存在風險，應謹慎。

整體運：★☆☆☆☆

單身者坐等時機的心態，易讓心儀對象好不容易留下的好印象一掃而光，應勇敢追逐才是；投資不要光被預期收益所迷惑，風險評估才是你最應重視的；與上司、同事的意見多有不合，不妨等理由更充分些再作提議。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座 宜安穩求財。

整體運：★★☆☆☆

工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座 外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

整體運：★★★☆☆

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★☆☆☆

雙魚座 工作中蘊藏機遇。

整體運：★★★☆☆

在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計畫，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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