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11月11日星座運勢 雙子防失言慎投資 雙魚工作如魚得水

科技紫微網

今天各星座運勢如何？雙子座不小心說錯話，易惹來糾紛；雙魚座工作雖一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手…

牡羊座

用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

整體運：★★★★★

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，馬上就能征服對方的心。會有新的任務讓你去完成，你對此很感興趣，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，就算玩點小牌，都能讓你獲得不少的收入。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

從多角度看問題，以免鑽入死胡同。

整體運：★★☆☆☆

今天很積極地做事，為他人付出，但收穫甚微，會讓你想不通。付出不一定有回報，拋開得失心會讓你釋懷。內心苦悶不妨多與另一半交流，對方很樂意為你分擔，會讓你感到溫暖。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

不小心說錯話，易惹來糾紛。

整體運：★★★☆☆

公眾場所不要胡亂發言，本來是無心之說，但尖刻的言詞會引起當事人的不滿，吵得面紅耳赤不但影響自身的形象，更會讓人當笑柄。投資方面要謹慎行事，對涉入不深的行業更要多考量。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

決斷需要理性。

整體運：★★★★☆

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

差強人意的一天，待人處事應冷靜。

整體運：★★☆☆☆

今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒賞一下自己。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

可把生活、工作節奏調慢點。

整體運：★★★☆☆

有些舊情難以釐清，剪不斷理還亂，已有新戀情的朋友容易因此與現在的戀人發生矛盾。今天的工作比較輕鬆，並有額外的收入。要多走走，多運動，促進消化系統消化吸收食物。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

天秤座

適當地做做運動。

整體運：★★☆☆☆

與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作。被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰。健康方面會出現小小的狀況，小心因不良的生活習慣而導致精神不振。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

低落的情緒是壞運氣來襲的主因。

整體運：★☆☆☆☆

情緒不好，愛情進展亦會因此不太順利，與戀人相處時只顧想自己的心事而冷落了對方，易引起對方的不滿找你理論而引發戰火。工作拖拉的狀況不改變的話，易受上司的責備。在空曠的場所找個有利的方向，深呼吸幾次，能使心情變好，有趨吉避凶的作用。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

運勢平順，有利拓展人脈。

整體運：★★★☆☆

今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有幫助。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

愛情甜蜜，容易獲得他人的理解。

整體運：★★★★☆

今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過回到家中有另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新取得平衡。財運不錯，業務工作者藉由積極拓展能有機會獲得額外收入。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

真情的流露很讓人心動。

整體運：★★★☆☆

今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你。朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情。很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

平凡也是一種幸福。

整體運：★★★★☆

工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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