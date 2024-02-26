2月26日星座運勢 獅子競爭力強 射手桃花極旺

牡羊座

投資 缺乏激情。

整體運：★★★☆☆

與戀人間相處得很和諧，相互的依靠，會有種溫暖的感覺；工作量有所減少，讓你工作起來倍感輕鬆；但今天你投資的想法不夠強烈，缺乏積極性，不如乾脆按兵不動、養精蓄銳，為往後的投資做好準備。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

工作進展緩慢，壓力較大。

整體運：★★☆☆☆

工作上有計畫方可避免出現手足無措的局面。四處遊蕩沒益處，累得筋疲力盡不說，若影響了工作的進度，可就難以交差了。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣別太僵硬，以免發生不愉快。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

保持高度機警的精神。

整體運：★★★★☆

太晚就不要一個人回家，有被小偷跟蹤的可能；上班一族的工作熱情高，能以高品質、高效率來完成工作；單身的人有望尋獲新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠之中遇上桃色糾紛，宜謹慎。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

健康狀態欠佳。

整體運：★★★☆☆

玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

運勢很好，在競爭中有所表現。

整體運：★★★★☆

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超乎水準的發揮，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

今天情緒較低落，容易被小事刺激。

整體運：★★☆☆☆

今天你的事務繁忙，沒有時間與戀人聚在一起。工作上相當被動，易有繁重的壓力感，總是覺得力不從心。今天易與家人溝通，買份禮物送給自己的親人，讓他們感受到親情的溫暖。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

易有挫折感，工作中難求平衡。

整體運：★☆☆☆☆

財運較普通，必要時應積極爭取自己的勞動所得。工作不是那麼順利，因得失而苦惱，與你同病相憐的患難之交，成為今天收獲的意外財富。愛情運相對較好，內心鬱悶者不妨找另一半談談，讓內心的積雪徹底融化。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

情緒很易受人影響。

整體運：★★☆☆☆

想要找到更好的，卻又不願放棄眼前的他，其實他的付出已經深深感動了你；財運此起彼伏，不知該如何應付的時候會得到貴人相助；工作勤奮令自己很有幹勁，發展趨勢也相當好，並得到眾多同事的認可。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

今天可不要把大好時光浪費在家裡！

整體運：★★★★★

桃花運極強，今天有參加婚宴的朋友，大可不必把自己當成配角，其實你也將是另一段良緣的主角；財運良好，會有大賺一筆的機會，宜瞄準時機，果斷一點；處於失業中的人，今天不妨出去走走，會有好機會。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

今天需在工作上加強表現。

整體運：★★★☆☆

事業運一般，若想有更好的發展，就要多加努力讓才能充分發揮，沒有坐享其成的好運。桃花運略差，在表達愛意時不可太直白，容易嚇到本想接近你的異性。財運較平順，上午是積蓄能量期，下午會出現樂觀的轉變。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

自我提升的一天。

整體運：★★★★☆

外出活動會比待在室內更能提升財運，也許會在路上收集到不少的投資心得；上班族工作態度積極，敢於表現自己，提出具有建設性的意見容易獲得採納；對充滿神秘氣息的事物感興趣，可多翻閱與此有關的書籍。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

交朋友還需掌握一定的技巧。

整體運：★★★☆☆

好的愛情運不如有好的人際關係，今天把重點放在人際交往上，好人緣可帶動好姻緣。當家的人會感覺比較辛苦，支出超出預算 ，難免心情煩悶。學生族成績難提高，多受家長及老師的責難，學習壓力有增無減。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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