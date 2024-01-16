我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨愛州初選／拉馬斯瓦米得票率僅7.7% 宣布退選

艾美獎3部劇大贏家 緬懷「六人行」馬修派瑞最感人

1月16日星座運勢 巨蟹易有善報 水瓶應更積極

科技紫微網

牡羊座

別讓衝動成為你前進道路上的魔鬼。

整體運：★★☆☆☆

不喜歡按部就班的工作方式，想要有所創新，寧願承擔一定的風險也要冒一冒險，勁頭十足，在保持熱情的基礎上還需謹防衝動。用於經營愛情的時間過少，會有犯衝動的危險，聽聽他人的意見對你會有好處。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只會血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。

整體運：★★★☆☆

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

助人為樂，易有善報的一天。

整體運：★★★★☆

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

在工作與生活中尋求平衡感非常重要。

整體運：★★★☆☆

今天的你顯得特別耀眼奪目，極易從人群中脫穎而出，並得到異性的關注。人情世故給你帶來頗大的困擾，請客、吃飯免不了讓你的錢包縮水。不過，朋友多了路好走，加強人際關係對日後發展有益。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

處女座

相當順遂的一天，各種事情都順利無比。

整體運：★★★★☆

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

多行善助人可交好運。

整體運：★★★★★

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步的發展；諸多事情可交付信賴的人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

勿受他人影響。

整體運：★★☆☆☆

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失。腦海裡有一連串的計畫，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

運勢波動比較劇烈，好壞參半。

整體運：★★★☆☆

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

有了好心情，就會有好運相隨。

整體運：★★★★☆

今天過得頗為充實，單身者對愛不會有太多想法，能好好享受一個人的自由生活；工作方面，一個人做事會比與人合作的效果好很多；財運很令人期待，多留意身邊的事物，你將有意外的發現。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

越積極，機會越多。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變哦；找間別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展；工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

健康狀態欠佳。

整體運：★★★☆☆

玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

全球CEO調查：預估生成式AI今年將導致至少裁員5%

延伸閱讀

1月15日星座運勢 牡羊財運亨通 獅子靈感湧現

1月15日星座運勢 牡羊財運亨通 獅子靈感湧現
1月14日星座運勢 雙子進財豐厚 雙魚有桃花運

1月14日星座運勢 雙子進財豐厚 雙魚有桃花運
1月13日星座運勢 牡羊散播愛心 金牛表現自己

1月13日星座運勢 牡羊散播愛心 金牛表現自己
1月12日星座運勢 天蠍務必忍耐 摩羯桃花紛飛

1月12日星座運勢 天蠍務必忍耐 摩羯桃花紛飛

熱門新聞

1月中旬，3生肖運勢大轉變，橫財源源不斷，收穫滿滿，有望迎來富貴無憂的美好生活。示意圖。（取材自Unsplash／isaac sloman）

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

2024-01-11 20:11
5生肖一月有望升職加薪。示意圖。（unsplash／Fuu J）

1月事業旺 5生肖升職加薪 屬蛇有貴人幫助、他將得到好運

2024-01-12 23:48
社會上生存，與他人相處時必須包裝自己。圖為星座示意圖。（取材自pexels／Andrea Piacquadio）

性格多變「4星座」難看透 射手外冷內熱、這星座易優柔寡斷

2024-01-13 19:41
一名在美國工作的28歲工程師主管面試時，遇到一名遭裁員的前亞馬遜主管，讓他有了不同的領悟。（示意圖／Ingimage）

前亞馬遜主管遭裁求職 28歲工程師主管聽一提問受衝擊：近乎卑微

2024-01-09 17:13
施明德與現任妻子陳嘉君（左）。（本報資料照片）

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

2024-01-14 19:36
不同血型的人，對於打掃的接受程度可能也不同。示意圖。（取材自pexels）

4血型誰最不想大掃除？O型愛拖但會收、這血型「做一下就膩了」

2024-01-08 19:43

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果
紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金
畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司
「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手

「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手
北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 