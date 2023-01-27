1月27日星座運勢 雙子聊天擦出愛情火花 摩羯工作順遂

牡羊座

今天桃花旺盛，單身者面對心儀對象要果斷出擊，千萬不要錯過。財運良好，以往的投資 成果得到展現，收穫頗豐，讓你欣喜不已。適合洽談，風趣幽默的談吐讓對方產生信賴感，很容易達成合作。

金牛座

即使戀情遭家人反對，面對兩難選擇也別輕言放棄。心思難以放在事業上，工作無所進展，可要認真才是，以免被老闆揪到小辮子。財運方面必須花時間來處理，投資環境讓你覺得煩惱，審慎才是王道。

雙子座

今天對身邊的很多人事物都看不順眼，容易為一些雞毛蒜皮的事情動怒，顯得浮躁。對朋友的一些舉措看不習慣，別直接抨擊，委婉提醒更有效果。有機會與極具個性的異性接觸，在聊天中擦出愛情火花。

巨蟹座

今天有機會接觸企業高層主管，不要畏畏縮縮的，大膽有主見的表現反而會贏得對方的賞識。單身者有機緣認識事業有成的異性，很容易被對方吸引。戀愛中的人一起參加戶外活動，有助於增進彼此的感情。

獅子座

愛情運偏弱，夫妻溝通較困難，易因一些小事爭吵不休，顯示出你的度量方能避免無謂的戰爭。財運處在低點，在人多嘈雜的地方，容易被不務正業之人盯上，提高防範，方可避除破財之災。工作中易得貴人相助。

處女座

平常積累的良好信用使你今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。

天秤座

今天適合邀約另一半去看場愛情電影 ，體會彼此的愛慕之情。單身者的穿著打扮可以新潮、前衛一點，能提升桃花運。工作會有新的突破，若是有計劃發展自己的事業，選擇行動會是個不錯的決定。

天蠍座

你的不專情行為有被愛人發現的可能，容易出現感情危機，如不想糾纏下去還不如及早分手。今天的思維很清晰，有助於業務工作者與客戶洽談生意。把臥房的家具挪動一下，有利於增強運勢。

射手座

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，眼淚不只是鹹也會有甜。支出趨於平緩，因而並不會嘗到銀根緊縮的苦惱。今天的工作情緒不太高昂，斬獲相對減少，但也得到了清閒。

摩羯座

今天戀情有上升趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊飾，能讓彼此情投意合。財運方面表現比較平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事合作相當有默契，易有突破性的成果。

水瓶座

單身者易在夜店等娛樂場所遇到讓自己著迷的異性。炒股的人不要只盯著家裡的電腦，去證券 市場看看會收穫更多新資訊。工作比較馬虎，雖然不至於對公司造成嚴重損失，但留給上司和同事的印象不太好。

雙魚座

情緒低沉，會產生厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以積極的態度面對人生。正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，別輕易放棄。從事IT職業的人要注意適當的放鬆。

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





