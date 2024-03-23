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3行為恐讓狗狗不快樂又短命 醫提養狗必知注意事項

NOW健康／連慧婷 報導
(取材自NOW健康)
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想讓狗狗長壽健康，這是每個飼主的心願，日本寵物網站《わんちゃんホンポ》專欄作家提出讓狗短命、不快樂的3種NG行為，包括懶得遛狗、飲食不均衡、與主人互動少、生活無聊等。獸醫師則建議，定期帶毛小孩接受健康檢查、打疫苗、投以預防驅蟲用藥，加上用心陪伴、天天運動、正確飲食，才能讓狗狗活得長久。

日本寵物網站《わんちゃんホンポ》專欄作家指出，主人必須為狗狗健康負責，以下3大行為將影響毛小孩情緒與身體健康：

1.懶得遛狗：遛狗時，狗狗可以曬太陽、緩解壓力、促進血液循環、維持肌肉。如果狗狗長時間待在家裡，可能會因肌肉萎縮而行動遲緩，再者，缺乏刺激也將增加狗狗罹患失智症風險。因此，建議各位飼主每天應多多遛狗，老狗也需適度出門散步，防止肌肉流失。

2.飲食不均衡：狗食應該具備充足的營養，包括優質蛋白質、維生素和鈣，以維持狗狗基本的身體運作，並保護毛髮與關節等。此外，強烈不建議飼主，餵狗狗吃人類的食物，因為這些食物往往過於油膩，狗狗使容易變胖，甚至提高罹病風險。

3.互動變少、生活無聊：狗狗年紀變大後，不像小時候愛玩、撒嬌，但主人仍須維持狗狗的互動時間、給予擁抱，才不會上狗狗感到孤獨，延緩衰老速度。

台灣獸醫師蔡志鴻表示，首重健康且正確飲食，避免吃油炸等高熱量食物，維持正常體態，就跟人一樣，如果狗狗太胖，也容易罹患慢性疾病，傷及膝關節。

蔡志鴻指出，想知道狗狗是否過胖，最簡單的方式為以手觸摸肋骨，如果摸不到，就一定是小胖子，但如果肋骨模樣清晰可見，就表示牠太瘦了，可能影響其健康狀況。

此外，蔡志鴻提醒，洋蔥、夏威夷豆、巧克力、葡萄都是狗狗絕對不能吃的食物，飼主必須謹記在心。至於養貓時，家裡千萬不能種植聖誕紅、萬年青、百合花，因為貓咪喜歡嚼食花草，一旦吃到植物鹼，可能中毒身亡。對於日本專家「互動變少、生活無聊」論點，蔡志鴻相當認同，他表示，狗狗是群體動物，非常怕孤單，如果覺得被主人冷落，就可能心情不好，日子久了，就可能憂鬱成疾。

蔡志鴻建議，飼主務必定期當狗狗投藥，以預防心絲蟲與跳蚤上身，並且每年1次至動物醫院做健康檢查，包括基本血液檢驗、觸診，由獸醫評估是否太胖、需要減重，或是增加體重。

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