季節交替忽冷忽熱 小型犬心血管疾病增加風險

天氣突然變冷時，飼主要注意幫毛小孩做好保暖措施。（記者游振昇／攝影）

天氣忽冷忽熱，弘光科技大學動物保健系系主任林永昌提醒，溫差變化大對寵物也會有心血管疾病 風險，天氣突然變冷時小型犬要注意心臟病 、咳嗽、氣喘等問題；天氣突然變得太熱，短吻犬要注意會有過度換氣、熱衰竭、中暑等問題。

弘光科大這學期新聘擁有日本東京大學獸醫博士學位的林永昌博士擔任動保系系主任，並講授「獸醫學」課程。林永昌表示，弘光為全國科大第一個設立的動物保健系的學校，以培育學生擁有動物照護、寵物營養保健、寵物美容等專業知識為目標，必須對動物健康狀況有所認識，才能在未來職場上，提供最適切的照護及服務。

林永昌舉例，動物健康狀況受季節氣候影響，像最近正值季節交替，短短幾天內氣候變化極大，氣溫有時低至12到15度，有時又飆高到30度，氣溫較低會刺激動物血管收縮，使血壓上升、增加心臟的負擔，博美、吉娃娃、馬爾濟斯、迷你貴賓、約克夏、查理士小獵犬、西施犬、臘腸犬等小型犬，要注意心臟病、咳嗽、氣喘等問題。

林永昌說，心臟病是台灣小型犬常見疾病之一，屬於退化性疾病，家中飼養的小型犬年紀較大或有心臟病史，天氣突然變冷時飼主要注意幫寵物做好保暖措施，降低心血管疾病風險；天氣突然轉熱出大太陽時，要避免帶狗出門散步，因為散熱大口喘氣，會增加心臟的負擔。