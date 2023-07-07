紐約上州民眾打獵意外捕獲灰狼 證明野狼已重返東北部

已經消失多年的灰狼似乎又出現在美國東北部地區。(Pexels)

紐約時報7日報導，紐約民眾2021年12月在古柏鎮(Cooperstown)地區打獵，以為捕獲重達85磅的動物是土狼(coyote)，但經基因檢測 與其他化驗則確認為灰狼(gray wolf)，顯示銷聲匿跡已有多年的野狼已逐漸重返美國東北部。動保專家對這個發現感到欣慰，卻也不禁擔心。

紐約居民克里斯曼(Brian Christman)捕獲的灰狼做成標本之後，陳列於紐約州 立博物館(New York State Museum)。克里斯曼日前受訪時說，當時出門打獵希望能帶回雄鹿，聽到樹叢裡有聲響，看到貌似白狗的大型動物正在盯著自己瞧，於是扣下扳機。

克里斯曼以為捕獲的是大型土狼，後來檢測顯示為野生灰狼。報導指出，動物保護專家先前已經提出警告，來自加拿大、五大湖區域的灰狼已慢慢出現於東北部北部地區，克里斯曼案例讓動保專家認為，政府機關應該為灰狼保育採取更多行動。

然而，百餘年來，野狼保育問題始終充滿爭議。

紐約州環保廳瀕臨絕種及禁止獵殺物種小組負責人羅森巴列特(Dan Rosenblatt)說，在保持距離的前提下，民眾通常支持野狼等具有魅力的動物重返山林，但如果涉及民宅後院或者民眾經常走訪的登山步道 ，則又另當別論。他說，在這種情況下，支持聲浪立刻驟減。

根據州政府紀錄，過去25年裡僅有兩件野狼在紐約出沒的案例。其中一例是2001年民眾打獵捕獲野狼。研究人員發現，由於野狼、土狼、狗的不同物種雜交，美國東北部土狼身上帶有大約20%的野狼基因。

普林斯頓大學(Princeton University)生物遺傳學家馮霍德特(Bridgett vonHoldt)指出，由於基因混雜的狀況非常混亂，民眾經常混淆，管理規範面臨挑戰。

從法律層面來看，野狼受到紐約州法及聯邦法律保護，土狼則從10月到3月的打獵季節期間無限制開放獵殺。