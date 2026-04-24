AI燒錢引爆裁員潮 Meta、微軟裁員優退齊發 2.3萬份工作受衝擊

Meta宣布裁員並凍結職缺，以支應人工智慧投資。（路透）

為因應人工智慧（AI）投資支出飆升，Meta 與微軟 同步調整人力結構，兩家公司合計可能影響多達2.3萬個職位。

社群媒體巨頭Meta向員工發布內部備忘錄，將自5月20日起裁員10%，約8000人，並凍結原定招募的6000個職缺。公司表示，此舉為提升營運效率並抵銷其他投資。

Meta人資長Janelle Gale指出，受影響員工將獲得優渥離職方案，包括美國員工可享18個月醫療保險。她坦言，相關消息「令人不安」，但在當前情勢下是必要決定。

此次裁員延續Meta近年縮編。2024年初Reality Labs裁撤約1000人，3月再有數百人受影響，涵蓋Facebook、全球營運與銷售部門。公司同時減少外包內容審查，轉向AI技術。

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）正加大AI布局，推動所謂「個人超級智慧」，並投入龐大資本支出，預計今年最高可達1350億美元。公司亦規劃大規模資料中心建設計畫，以支撐AI運算需求。

另一方面，微軟則首度推出大規模自願離職方案，對象涵蓋約7%美國員工，約8750人符合資格。該計畫適用於資深總監級以下、年資與年齡合計達70以上者，銷售獎勵人員不在適用範圍，相關細節將於5月7日公布。

微軟正加速全球資料中心布局，並已宣布在日本與澳洲的新一輪AI投資。同時，公司也調整員工獎酬制度與績效評估機制，簡化管理流程。

Meta與微軟預計4月29日公布最新財報。科技業正同步縮減成本並擴大AI基礎建設投入，亞馬遜今年初也宣布裁減約1.6萬個企業職位。