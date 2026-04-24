我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海軍部長遭開鍘主因曝光？造船能力撐不住 川普「戰艦夢」難兌現

「看起來健康」的食品卻讓人更胖 醫師點名這些

AI燒錢引爆裁員潮 Meta、微軟裁員優退齊發 2.3萬份工作受衝擊

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Meta宣布裁員並凍結職缺，以支應人工智慧投資。（路透）
Meta宣布裁員並凍結職缺，以支應人工智慧投資。（路透）

為因應人工智慧（AI）投資支出飆升，Meta微軟同步調整人力結構，兩家公司合計可能影響多達2.3萬個職位。

社群媒體巨頭Meta向員工發布內部備忘錄，將自5月20日起裁員10%，約8000人，並凍結原定招募的6000個職缺。公司表示，此舉為提升營運效率並抵銷其他投資。

Meta人資長Janelle Gale指出，受影響員工將獲得優渥離職方案，包括美國員工可享18個月醫療保險。她坦言，相關消息「令人不安」，但在當前情勢下是必要決定。

此次裁員延續Meta近年縮編。2024年初Reality Labs裁撤約1000人，3月再有數百人受影響，涵蓋Facebook、全球營運與銷售部門。公司同時減少外包內容審查，轉向AI技術。

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）正加大AI布局，推動所謂「個人超級智慧」，並投入龐大資本支出，預計今年最高可達1350億美元。公司亦規劃大規模資料中心建設計畫，以支撐AI運算需求。

另一方面，微軟則首度推出大規模自願離職方案，對象涵蓋約7%美國員工，約8750人符合資格。該計畫適用於資深總監級以下、年資與年齡合計達70以上者，銷售獎勵人員不在適用範圍，相關細節將於5月7日公布。

微軟正加速全球資料中心布局，並已宣布在日本與澳洲的新一輪AI投資。同時，公司也調整員工獎酬制度與績效評估機制，簡化管理流程。

Meta與微軟預計4月29日公布最新財報。科技業正同步縮減成本並擴大AI基礎建設投入，亞馬遜今年初也宣布裁減約1.6萬個企業職位。

世報陪您半世紀

微軟 Meta

上一則

鍋子黏糊別再拚命刷 這一招五分鐘輕鬆解決

延伸閱讀

轉押AI…Meta證實將裁8000人 約十分之一員工丟飯碗

轉押AI…Meta證實將裁8000人 約十分之一員工丟飯碗
Meta傳將展開新一波大裁員 下月首波先砍8000人

Meta傳將展開新一波大裁員 下月首波先砍8000人
AI衝擊「950萬名駕駛何去何從」 Uber CEO：我不知道

AI衝擊「950萬名駕駛何去何從」 Uber CEO：我不知道
耐吉啟動今年第二輪裁員砍1400職位 科技部門首當其衝

耐吉啟動今年第二輪裁員砍1400職位 科技部門首當其衝

熱門新聞

4星座晚年不愁良人相伴、心境安穩，福氣自然隨之而來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座

2026-04-20 00:25
消費者報告調查購買大型家電滿意度最高的零售商，第一名為Abt Electronics。示意圖，圖為Home Depot賣場。(路透)

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

2026-04-22 18:28
4個星座因性格善良、待人真誠，在人際互動中更容易累積好人緣，進而吸引貴人與機會。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Amina Filkins）

4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助

2026-04-15 21:25
屬狗者進入未來半年後，其前期努力開始顯現成果，在職場中獲得更多信任與發展機會。生意方面亦因誠信經營吸引客源與合作資源，使業務量逐步增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Mikhail Nilov）

4生肖半年內運勢翻轉 他因誠信口碑好收入攀升

2026-04-19 00:25
3個生肖在經歷前期波動與壓力後，近期迎來關鍵轉機，無論在事業或財務表現上皆出現明顯改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Yan Krukau ）

熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發

2026-04-16 22:25
台灣實境節目「請世界吃桌」(Have A Seat)於17日在曼哈頓時報廣場拍攝，節目主持陣容包含藍正龍、隋棠、浩子、陳隨意、美食YouTuber千千。圖為藍正龍準備上菜。(記者馬璿╱攝影)

台灣節目「請世界吃桌」時報廣場上菜 就地結婚她喊太夢幻

2026-04-17 21:25

超人氣

更多 >
國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職
中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘
農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬
搭機避免染病 醫生曝：這些座位細菌最多

搭機避免染病 醫生曝：這些座位細菌最多
擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢

擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢