AI提升效率成裁員利刃 甲骨文列5億重組金 恐炒數千人

編譯劉忠勇／綜合報導
甲骨文重組基金主要用於支付資遣費，在5月31日本會計年度結束前，仍有11億美元可用於裁員支出。（路透）
甲骨文（Oracle）已準備好未來幾個月將將加速裁員，理由是人工智慧（AI）提升了團隊效率，並希望藉此節省現金，資助成本高昂的資料中心擴建計畫。

甲骨文周三在發布公司年度第三季財報後，向美國證券交易委員會（SEC）申報資料顯示，該公司已額外提列5億美元作為重組成本。

英國金融時報指出，這次增提使甲骨文本會計年度的重組資金達到21億美元，遠高於往年水準，這裁員規模可能多達數千人。

加拿大皇家銀行（RBC）分析師傑魯利亞（Rishi Jaluria）告訴金融時報：「如果你沒打算縮減人力，就不會把下一季的重組資金規模增加5億美元，」傑魯利亞說：「甲骨文傳達的訊息是，通常預告裁員的這波重組規模可能比本會計年度之初還要大。

甲骨文目前僅動用了約9.82億美元的重組基金，並稱此款項主要用於支付資遣費；這表示在5月31日本會計年度結束前，仍有11億美元可用於裁員支出。

甲骨文暗示，AI編碼工具讓他們更能精簡開發人員人事。甲骨文在財報告訴投資人，這項技術「讓我們能用更少的人力、更短的時間，開發出更多的軟體」。

據與會人士透露，周三氣氛熱絡的員工大會上，並未提到任何裁員計畫。

在即將成為公司總部的納許維爾（Nashville）辦公室裡，甲骨文大批員工擠滿房間，甚至一路站到了樓梯間。共同執行長馬古爾克（Clay Magouyrk）與西西里亞（Mike Sicilia）在會中對最新一季的財報表現讚不絕口，並極力宣揚即將遷址的優點。

然而，會中也出現了不祥的徵兆。馬古爾克與西西里亞告訴員工，AI可以自動化處理大量的編碼功能，並能更快產出產品模型。

員工擔心最快兩周內就會宣布裁員；其中，核心雲端業務以外的傳統業務和支援單位，員工感到人人自危。

知情人士透露，甲骨文去年8月至9月間已在美國、加拿大及印度裁減了3000多名員工，並裁撤了「所有業務和行銷體系的中階管理層」。

而目前剩餘的重組基金，將足以讓該公司進行規模不亞於、甚至大於前一波的裁員。

加拿大 甲骨文

網友分享在美東城市自炊花費。圖為Whole Foods超市。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

2026-03-06 20:25
車輛維修與新車價格逐漸攀升，決定維修舊車或買新車前，需考慮車輛價值、維修成本與自身財務狀況。新車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dextar Vision）

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

2026-03-04 20:25
好市多的科克蘭胡蘿蔔長條蛋糕回歸，不少粉絲大讚那是自己吃過最好吃的胡蘿蔔蛋糕。胡蘿蔔蛋糕示意圖。（取材自unsplash.com@Karolina Kołodziejczak）

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

2026-03-04 23:25
屬虎的人天生充滿膽識與魄力，擁有強烈的行動力與進取精神，進入馬年，他們的能量更被激發，如同猛虎出林，在事業道路上大步向前。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ThisIsEngineering）

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

2026-03-10 00:25
有人將工作視為人生意義與成就來源，容易過勞成為「工作狂」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ron Lach）

工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半

2026-03-09 00:25
馬年到來，4生肖人緣更進步。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

馬年4生肖人緣開展 屬虎靠朋友事業起飛、他因介紹旺財運

2026-03-04 22:25

