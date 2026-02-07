年終考績憂鬱 蔡佳芬醫師「心情加分站」談趁機檢視自己在乎什麼

我的頻道

記者李樹人、洪淑惠／台北即時報導
自小看老師給同學一杯茶，安慰兼輔導。如今自己成了資深精神科醫師，蔡佳芬說,平素也喜歡喝咖啡吃茶點。(蔡佳芬提供)
自小看老師給同學一杯茶，安慰兼輔導。如今自己成了資深精神科醫師，蔡佳芬說，平素也喜歡喝咖啡吃茶點。（蔡佳芬提供）

歲末年終，考績發布後的辦公室有人歡樂有人愁。不如預期的獎金讓人傷心，有時主管一句「你做得很好，但是…」的話語中，甚至讓人忍不住自我懷疑。

台北榮總老年精神科前主任、台北鈺璽診所副院長蔡佳芬於佳音電台「心情加分站」節目中，分享她觀察職場最現實的「考績」現象。她說，人們在面對評價時的痛苦，往往不只是經濟上的損失，更多是內心深處的生存危機：我們害怕不再屬於團體的核心，甚至開始否定自己過往一整年的努力。她透露，職場考績壓力很難逃遁，連身為醫師的她與同事，尤其過去在公家醫院時，都很難不受其影響。

那要如何面對這些不適感？蔡佳芬建議，或可以試著用一種「向內看」的心法。因為情緒是中性的，像是訊號，當你感到嫉妒或不公時，先別急著壓抑，而是試著幫它命名。她說，嫉妒的背後，往往藏著內心最渴望的東西。如，如果你嫉妒同事的自由，或許代表你正渴望突破現狀；如果你嫉妒對方升遷，可能代表你對自我專業認同的追求。

與其深陷在與他人的比較中，不如練習「自我定義」。透過感恩自己已擁有的，並由自己給予努力認可，這種從內而外的韌性，才是對抗職場冷暖最強大的防護罩。

在蘇天財文教基金會的贊助下，蔡佳芬從本月起，每周一下午6點，在佳音Love聯播網，推出「心情加分站」對談節目，討論每個人都會遇到的大小事，盼透過層層拆解，以專業深度探索接住心事，成為聽眾安定心情的樹洞。

蔡佳芬也談起自己如何走上精神醫學這條路。她回憶起國中時在輔導室當工讀生，幫忙整理資料，常看到輔導老師以一杯茶和話語安撫焦慮的學生。有次在老師還沒來，她試著先安撫一位跳級生的不安。那種與人連結的溫暖，悄悄在她心中種下種子，也許就影響她日後的道路。

後來投身醫學領域，她更深刻體會精神醫學本質上是腦科學。有趣的是，她在專業受訓過程中，才驚覺自己小時候可能有著「注意力不足過動（ADHD）」的特質。這段後知後覺的發現，反而讓她多了一份一般醫師少有的同理心，理解那些病患說不出口的困擾。

雖然在精神科領域，很多受傷的地方，常是儀器檢查不出來的，但卻讓人非常受傷。蔡佳芬說，這幾年精神科日益受到年輕醫師選科青睞，兒童和青少年求診病人也增加，對身心症等的病識感有正確理解。反而是中老年人還怯於求助。

蔡佳芬說，期待心理健康應被視為日常的空氣與陽光，情緒或精神疾病也就是自然豐富的面向。「我們不應該等到生病了才進診間。」她與蘇天財文教基金會合作，正是希望推廣這樣預防的概念。在憤怒、憂鬱還沒演變成疾病前，我們就能學會處理它們。

一個理想的社會，蔡佳芬說，是大家能自在地討論心靈議題。當感到疲憊、焦慮時，尋求心理資源就像在口渴時喝杯水、疲累時曬曬太陽一樣，是一件理所當然、且不帶任何標籤的日常。因為連身為精神科醫師，向其他專家求助諮詢也是常態。她說，透過這種練習，我們不只能對抗疾病，也在動盪時代裡，為自己建一套安穩有韌性的內在生態系統。

資深精神科醫師蔡佳芬在蘇天財基金會的贊助下，在佳音電台「心情加分站」節目中分享，...
資深精神科醫師蔡佳芬在蘇天財基金會的贊助下,在佳音電台「心情加分站」節目中分享,如何面對情緒高低紛亂等問題。(蔡佳芬提供)

心理健康

放任無照廠商手術…中榮院長道歉、3醫師交保 檢抗告

放任無照廠商手術…中榮院長道歉、3醫師交保 檢抗告
上海「600號」揭開神秘面紗 民眾看精神科不再扭捏

上海「600號」揭開神秘面紗 民眾看精神科不再扭捏
「慮病症」不是裝病 這2招斬斷「怕病惡性循環」

「慮病症」不是裝病 這2招斬斷「怕病惡性循環」
「慮病症」不是裝病 醫師提醒:斬斷「怕病惡性循環」

「慮病症」不是裝病 醫師提醒：斬斷「怕病惡性循環」

輝達CEO黃仁勳日前受訪時提到三種人恐被AI時代淘汰。圖為黃仁勳專機1月29日飛抵台北後,手提裝著養樂多和三明治的紙袋,分送久等的媒體和粉絲。(記者林俊良/攝影)

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

2026-02-03 03:02
網紅海莉·貝莉(左)與NFL球星前夫麥特·卡利爾2018年尚未離婚時的合影。(美聯社)

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

2026-02-01 01:35
一名女子近日到維修廠換油,最後卻被店家要求支付1300元帳單,過程引起網路討論。修車示意圖,與本新聞無關。(取材自unsplash.com@Erik Mclean)

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

2026-01-28 18:25
究竟使用多久的手機才需要汰舊換新?對此,專家就表示可觀察「軟體支援期限」與「電池健康度」兩大關鍵指標。圖為手機使用示意圖。(路透)

何時該換手機?專業建議先看2大關鍵指標

2026-02-01 02:35
四生肖二月運勢轉好。示意圖,非新聞當事者。(取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA)

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

2026-02-04 22:25
屬鼠者擅長觀察市場變化,能快速捕捉環境中的縫隙與機會。示意圖,非新聞當事者。(取材自pexels.com@Kampus Production)

3生肖憑執行力翻轉財運 屬馬行動致勝、他成搞錢高手

2026-01-31 23:25

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明:改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推:看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買
獨/九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角