美企業驚爆破產潮 這產業是最大受災戶 蒸發逾7萬職缺

窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃

編譯盧思綸／即時報導
精神航空是2025年申請破產的700多家美國企業之一。（路透）
華盛頓郵報報導，在關稅與通膨夾擊下，2025年美國企業破產數量急遽增加，接近2009年「經濟大衰退」（Great Recession）結束不久後的高點，其中以工業製造類破產增幅最大，截至11月流失超過7萬個工作。專家指出，這波破產潮凸顯美國經濟冷暖不均，成長動能主要來自富裕族群消費與人工智慧投資，部分低科技含量的產業則被留在後頭。

根據史坦普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）統計，截至11月至少有717家公司聲請破產，相比2024年同期11個月約多14%，也是自2010年以來最高。這項統計同時列入企業倒閉與企業重整，後者指走法院程序重整債務以持續營運。

多家企業將通膨與利率列為財政困境因素，也提到川普政府的貿易政策打亂供應鏈、推升成本。

華郵指出，2025年聲請破產增幅最明顯的是工業類產業，這包括製造業、建造業與運輸業。根據聯邦數據，截至11月的1年內，製造業流失超過7萬個工作。

以消費者為主要客群、提供「非必需」產品或服務的企業，則是聲請破產的第2大類，如服飾和居家家具。這一類企業通常是聲請破產中的最大類，其中也包含許多零售商，如今其他們業務緊縮，顯示飽受通膨之苦的消費者正把支出優先轉向生活必需品。

經濟學家與企業專家指出，貿易戰讓高度依賴進口的企業承受壓力；這些企業擔心把成本大幅轉嫁給消費者會流失客源，因此不敢大幅漲價。儘管通膨低於不少人原先預期，11月物價年增率2.7%，企業為了維持售價仍選擇自行吸收新增成本，結果使原本體質較弱的公司更難撐下去，破產潮出現「汰弱留強」效應。

KPMG資深經濟學家舍恩伯格（Meagan Martin-Schoenberger）分析，這波破產反映關稅推高進口原物料成本，加上運輸與貨運產業整併加速，政府雖提供部分關稅豁免，但主要受益的是科技業，尤其是與人工智慧（AI）相關企業；部分較低科技含量的產業則被留在後面。

這波破產潮也凸顯美國經濟的矛盾。美國政府23日公布數據顯示，美國經濟7月至9月折合年率成長4.3%，寫下兩年來最快增速。

不過，經濟學家警告，這波成長主要來自較富裕族群的消費，以及企業在AI相關領域的投資。舍恩伯格表示：「整體數字看起來很強，但不見得每個產業都感受得到。」

