北卡33歲女年薪13萬被裁員 改教理財當「失業網紅」

美國公布最新CPI指數2.7%，顯示通膨稍微降溫，但是就業市場依舊低迷。CNBC報導一名「失業網紅」，原本年薪13萬美元，剛買房不到一年，卻在今年突然被裁員 ，卻意外讓她轉戰YouTube 靠失業理財影片爆紅。另外，全球最幸福國家-芬蘭，也正面臨經濟寒冬。

芬蘭雖連續8年蟬聯全球最幸福國家，但目前正經歷嚴重的經濟寒冬。在赫爾辛基，社區免費三溫暖成為溫暖人心的地方，一位芬蘭失業者表示，三溫暖是讓所有人都非常平等的場所，因為大家都是全裸的，男女分開使用，無法從外表判斷彼此的職業背景。

芬蘭目前失業率逼近10%，在歐盟國家中表現最差。有失業者在國會大廈前發起「自備食物」抗議活動，其中一位失業者已經失業長達1000天，約2.7年，這是他人生中從未經歷過的漫長失業期。芬蘭銀行預測今年經濟成長率僅0.3%，比去年的0.4%還要低。

「世界幸福報告」創辦主編之一John Helliwell指出，幸福的關鍵定義之一就是具備「韌性」，因為人生總會帶來各種挑戰。

這種韌性也體現在美國「失業網紅」Symone Austin的故事中。住在北卡羅來納州 33歲的Symone在一個平常工作日被告知裁員，當時她剛買房不到一年，人生瞬間被重擊。她表示當時非常恐慌害怕，但經過約10個月的調整，她的大腦好像被重新接線，改變了看待金錢的方式。Symone開始在YouTube上分享失業理財影片，一周內達到50萬觀看次數，為她開啟了新的人生道路。

從年薪約13萬美元的數位內容設計師，Symone轉型成為理財YouTuber，詳細分享每月財務規畫。她的主要支出包括房貸水電近3000美元，以及健康保險、學貸、信用卡費和基本生活開銷等，月支出總計4392美元。Symone表示今年透過YouTube約賺了2萬1000美元，平均每月約2000美元收入。

除了YouTube帶來的廣告收入、贊助和品牌合作外，Symone也透過多元工作維持現金流，包括擔任虛擬助理和皮拉提斯工作室的行政助理，每月額外賺取約300美元。沒有正職壓力下，她保持自律的生活節奏，固定健身、閱讀，維持心理健康。

美國目前失業率創4年新高，但通膨率稍降至2.7%，不過有分析認為數據可能不完整，因為聯邦政府從10月至11月中旬停擺長達43天。維吉尼亞理工大學經濟副教授Jadrian Wooten表示，目前看到的是混合訊號，樂觀的一點是通膨率可能持續下降，失業率也可能趨於持平甚至開始回落。

然而，民眾的生活成本仍在上升。CNN主播Jim Sciutto指出，過去一年中牛肉價格上漲近16%，咖啡價格飆升19%，電費 上漲7%，連汽油價 格也略有上升。雖然通膨數字低於市場預期，但距離聯準會2%的通膨率目標，仍需更多努力。

TVBS新聞網