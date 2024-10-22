微軟出品的「虛擬員工」要來了 能自主執行任務 提升企業生產力

微軟預計下月正式推出虛擬員工，能執行供應鏈管理和客戶服務等任務的AI代理人。(美聯社)

微軟 （Microsoft）即將為客戶推出沒有人工干預、也能自主執行諸如供應鏈管理和客戶服務等任務的虛擬員工，以便提升生產力並為企業節省時間和成本。這是向投資 人證明，AI 技術在商業領域上愈來愈不可或缺。

英國衛報報導，微軟的Copilot Studio平台和10款能承擔不同任務的現成機器人，下月才正式推出，但顧問業者麥肯錫（McKinsey）已經開始測試可處理客戶諮詢、安排後續會議的AI代理人。其他的早期採用者包括律師事務所Clifford Chance和零售商Pets at Home。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在倫敦出席活動時透露了AI代理人的工具，他說這種工具有助減少「苦差事」，把時間騰出來進行更有價值的任務，「從根本上改變外包、增加價值並減少浪費」。

Copilot Studio的用戶不需要會撰寫程式，就能輕鬆建立自己的AI代理人。微軟有10款能以內部開發和OpenAI開發出來的多個AI模型，來驅動這些AI代理人。

儘管潛力巨大，但專家表示這些AI代理人仍面臨挑戰，目前還未能完全達到等同真人的水準。

微軟副總裁拉曼納（Charles Lamanna）表示，現代辦公環境有代理人的AI工具出現，可與幾十年前PC出現相媲美。PC最終出現在每張辦公桌上，他認為AI也將經歷相同的旅程，「出現在組織裡的每一處只是時間問題」。

微軟還在開發能代表用戶執行交易的AI代理人。該公司AI主管Mustafa Suleyman表示，在測試階段看到一些演示效果令人驚豔，即使過程裡遭遇過重大失敗。他預估，能獨立買賣的代理人再過幾季，不必幾年，就能出現。