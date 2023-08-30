我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7月電費竟比6月高一倍 南加華人嚇壞 業者叫苦

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

拜登政府新規：年薪低於5.5萬勞工可領加班費 估360萬人受惠

記者胡玉立／即時報導
勞工部30日公布加班費新規定的建議，要求雇主向周薪低於1059元、年薪低於5萬5068元的「行政管理專職」全職工人支付加班費。(美聯社)
勞工部30日公布加班費新規定的建議，要求雇主向周薪低於1059元、年薪低於5萬5068元的「行政管理專職」全職工人支付加班費。(美聯社)

勞工部30日公布加班費新規定的建議，要求雇主向周薪低於1059元、年薪低於5萬5068元的「行政管理專職」全職工人支付加班費。這項工資門檻上次調整時間是在2019年調至3萬5568元。新規定實施後，有資格獲得加班費的受薪工人將增加360萬人，是幾十年來最大增幅。

此提案將立即啟動為期60天的公眾評議期。根據美國工資法，時薪工人和收入低於一定水平的行政管理專職員工每周工作超過40小時的部分，雇主應支付1.5倍的正常薪資。

30日同時調整了「非行政管理專職」全職員工有資格領取加班費的工資門檻，從原本的10萬7432元調高到14萬4000元。此項擬議規則不影響時薪工人。根據該提案，工資門檻將每三年自動增加一次，以反映平均收入變化。

勞工部執行工資法辦公室主任盧曼（Jessica Looman）表示，擬議規則對確保工人得到公平薪資待遇，很有必要；「長期以來，許多低薪工人被拒絕支付加班費，儘管他們經常長時間工作，且與時薪工人工作內容基本上相同。」

幾大商業團體曾同聲呼籲勞工部，延後修改加班工資相關規定，指稱通貨膨脹、全球供應鏈中斷和工人短缺，導致企業運營成本上升。

建築商會團體聯合建築商和承包商(Associated Builders and Contractors)副總裁布魯貝克(Ben Brubeck)30日表示，擬議規則令人失望，「我們一再呼籲政府，在當前經濟形勢穩定或改善前，放棄或延後發布擬議加班規則；不幸勞工部沒有聽取我們的要求」。

勞工部的擬議規則經過公眾評議期後，數月後才會生效。將對零售、食品、酒店、製造業等行業產生最大影響，這些行業的許多管理人員都可符合新工資門檻。

勞工部 供應鏈 通貨膨脹

上一則

討論事件 藝人名字說不得？網曬「吃瓜代號對照表」

延伸閱讀

美情資：北韓與俄羅斯可能達成軍事交易 供給大量各式彈藥

美情資：北韓與俄羅斯可能達成軍事交易 供給大量各式彈藥
美聯社：拜登政府宣布援台8000萬美元軍備

美聯社：拜登政府宣布援台8000萬美元軍備
一洲焦點／雷蒙多訪中、藥品2026降價、拜登初選麻煩

一洲焦點／雷蒙多訪中、藥品2026降價、拜登初選麻煩
白宮會面搞砸了？新書披露澤倫斯基曾惹怒拜登 兩人話不投機

白宮會面搞砸了？新書披露澤倫斯基曾惹怒拜登 兩人話不投機

熱門新聞

房間雖然沒冷氣，但屋主自製一個紙箱分流風管，想將客廳冷氣引流進到房間。（取材自臉書）

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

2023-08-24 02:24
有些星座外表溫柔如小綿羊，內心卻狼性堅強，示意圖。(ingimage)

披羊皮的狼3星座 天蠍操控人心、摩羯冷酷無情、這星座最自私

2023-08-25 20:35
紐西蘭政府與毛利部落攜手復育南秧雞有成，9對復育種回歸南島高山野地，盼開枝散葉成為第3大野生種群。(取材自X平台)

紐西蘭成功復育「絕種百年」史前鳥類 18隻南秧雞重返野地

2023-08-29 04:26
雙魚座、巨蟹座、天秤座、雙子座這4個星座最會裝傻，外表看起來天真可愛，實際上城府卻很深；圖為示意圖。（取材自ingimage）

最會裝傻4星座 除了雙魚城府深 個個都狠角色

2023-08-23 23:13
這三個星座最容易相信別人！（ingimage）

3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良

2023-08-22 23:10
義大利薩丁尼亞島四星級「沃伊」（Voi Hotels）飯店下午自助餐，半裸的美女胴體用巧克力遮蓋引發爭議，飯店方最後拚命道歉；圖為示意圖。（Getty Images）

吃到飽主菜為比基尼女郎塗滿巧克力 飯店被迫道歉

2023-08-25 03:58

超人氣

更多 >
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
午睡對健康好嗎？你該知道的5件事

午睡對健康好嗎？你該知道的5件事