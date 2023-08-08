我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被剃髮、打斷手腳…德人妻遭夫囚禁12年 偷手機報警獲救

波克夏股價創新高 巴菲特財富超蓋茲全球排名第5

不只好萊塢 近半數美國人擔心AI影響工作

中央社／洛杉磯7日專電
一項調查指出，45%的美國人擔心人工智慧（AI）會對自己的工作產生影響。(路透)
一項調查指出，45%的美國人擔心人工智慧（AI）會對自己的工作產生影響。(路透)

洛杉磯時報」今天發表民調指出，不只正在罷工的好萊塢演員、編劇，近半數美國人擔心AI影響工作；年紀愈輕，擔心比例愈高。

根據加拿大民調公司萊傑（Leger）為「洛杉磯時報」所做的調查，45%的美國人擔心人工智慧（AI）會對自己的工作產生影響。相較之下，29%的美國人不擔心。

不同的政黨傾向對於人工智慧的擔憂程度相似，沒有顯著差異。

年輕人較年長者更擔心AI影響工作。18歲到34歲的年齡層當中，57%擔心AI影響工作；55歲以上的年齡層，有37%擔心AI影響工作。

將近2/3的美國成年人認為，娛樂產業工會把AI視為談判核心議題是一件具有正當性的事。

「洛杉磯時報」引述AI新創公司的業界人士表示：「這不僅是好萊塢的現象，AI正在吞噬這個世界。」同一份民調顯示，相較於大型製片廠、串流平台和電視公司，社會大眾更同情工會成員。

除了工作權益，在這份民調當中也顯示，人們擔心AI影響消費者權益，高達73%受訪者認為，產品應該明確標示內容由AI生成。在55歲以上的受訪者80%贊成。

這份民調也顯示，多數美國人贊成對AI有所管制。55%支持政府管控AI，26%不贊成。

AI 民調 洛杉磯

上一則

波音星際飛機解決問題 預備明年3月首次載人飛行

延伸閱讀

都想活到100歲 僅3成美國人負擔得起超過20年的退休生活

都想活到100歲 僅3成美國人負擔得起超過20年的退休生活
「孤注一擲」破紀錄 擠下好萊塢巨星

「孤注一擲」破紀錄 擠下好萊塢巨星
幫美國人打祕密戰爭的苗族人（下）

幫美國人打祕密戰爭的苗族人（下）
好萊塢流浪漢

好萊塢流浪漢

熱門新聞

專欄指出，水瓶、摩羯、天蠍是最喜歡獨來獨往的星座。圖為示意圖。（取材自ingimage）

喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近

2023-08-03 03:10
圖為上班族示意圖。(ingimage)

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

2023-08-01 04:08
澳洲有一名機長表示，如果是容易暈的旅客，建議可以買靠近「機頭」的位置，因為越靠近機尾，搖晃的程度會越大，恐怕會讓人更不舒服。（取材自pexels）

飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道

2023-07-31 01:48
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）2日宣布，與結縭18年的妻子蘇菲（Sophie Gregoire）分居。（路透）

杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事

2023-08-02 20:17
60歲楊紫瓊完全看不出歲月的痕跡，凍齡秘訣大公開。（Getty Images）

60歲楊紫瓊三餐食譜 凍齡祕訣大公開

2023-08-05 21:14
你的行李箱有8000萬個細菌，專家分析行李箱常見的細菌及污染物。(本報資料照片)

行李箱有8000萬細菌 專家教你如何有效清潔

2023-08-03 23:28

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪