不只好萊塢 近半數美國人擔心AI影響工作

一項調查指出，45%的美國人擔心人工智慧（AI）會對自己的工作產生影響。(路透)

「洛杉磯 時報」今天發表民調 指出，不只正在罷工的好萊塢演員、編劇，近半數美國人擔心AI 影響工作；年紀愈輕，擔心比例愈高。

根據加拿大民調公司萊傑（Leger）為「洛杉磯時報」所做的調查，45%的美國人擔心人工智慧（AI）會對自己的工作產生影響。相較之下，29%的美國人不擔心。

不同的政黨傾向對於人工智慧的擔憂程度相似，沒有顯著差異。

年輕人較年長者更擔心AI影響工作。18歲到34歲的年齡層當中，57%擔心AI影響工作；55歲以上的年齡層，有37%擔心AI影響工作。

將近2/3的美國成年人認為，娛樂產業工會把AI視為談判核心議題是一件具有正當性的事。

「洛杉磯時報」引述AI新創公司的業界人士表示：「這不僅是好萊塢的現象，AI正在吞噬這個世界。」同一份民調顯示，相較於大型製片廠、串流平台和電視公司，社會大眾更同情工會成員。

除了工作權益，在這份民調當中也顯示，人們擔心AI影響消費者權益，高達73%受訪者認為，產品應該明確標示內容由AI生成。在55歲以上的受訪者80%贊成。

這份民調也顯示，多數美國人贊成對AI有所管制。55%支持政府管控AI，26%不贊成。