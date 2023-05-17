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技職工作那一種年薪最高？「超音波醫檢師」奪冠

編譯廖振堯／綜合報導
根據招聘網站Indeed所列舉目前年薪最高的五大技職工作，超音波醫檢師位居榜首，全國平均年薪達14萬1126元，學歷要求僅需副學士學位。(路透)
根據招聘網站Indeed所列舉目前年薪最高的五大技職工作，超音波醫檢師位居榜首，全國平均年薪達14萬1126元，學歷要求僅需副學士學位。(路透)

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，美國所有職業的平均年薪為5萬8260元；2021年至2031年的十年間所有職業的平均就業成長率為5%。而學歷需求較低的技職工作成為當今逐漸熱門的職涯選項，招聘網站Indeed便列出目前年薪最高的五大技職工作，以及它們未來10年的成長率預測。

1.超音波醫檢師

全國平均年薪：14萬1126元，學歷要求：副學士

2021至2031年就業成長前景為10%，高於平均

超音波醫檢師工作內容包括操作超音波傳感器進行圖像診斷、維護成像設備、幫助醫師建立初步摘要、患者諮詢等。

2.放射治療師

全國平均年薪：12萬1591元，學歷要求：副學士

就業前景：6%，等於平均

放射治療師工作內容包括治療腫瘤癌症患者、操作機器集中照射患部、向患者解釋並制定療程、更新患者記錄等。

3.呼吸治療師

全國平均年薪：9萬8673元，學歷要求：副學士

就業前景：14%，高於平均

呼吸治療師工作內容主要是照顧呼吸困難的患者、評估其肺部功能障礙、教授呼吸練習，或是在溺水、心臟病發作、休克之情況下提供緊急救護。

4.口腔衛生師

全國平均年薪：每年9萬6298元，學歷要求：副學士

就業前景：9%，高於平均

口衛師工作內容包括清洗及拋光患者牙齒、提供預防性牙科護理、X光檢查診斷，教育正確口腔衛生習慣如正確刷牙、使用牙線等。

5.工地經理

全國平均年薪：每年8萬3238元，學歷要求：學士

就業前景：8%，高於平均

工地經理工作內容包括評估藍圖及所需材料、確保材料安全、時間成本估算、管理監督施工團隊、取得相關許可證等。

除了上述五大職業外，值得一提的是太陽能板安裝工人，雖然全國平均年薪6萬7213元在技職工作中排名第9，但就業成長前景達27%，遠高於平均，學歷也僅需高中或同等文憑即可。

就業 心臟病 癌症

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