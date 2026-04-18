我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

川普：22日談不攏恐結束停火 濃縮鈾一定拿

科幻片成真？舊金山新創公司造「無頭人」要客製化器官救人

聯合新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
科學家希望打造「無頭人」取代動物實驗；圖為學生在實驗室內學習製作半導體晶片。（本...
科學家希望打造「無頭人」取代動物實驗；圖為學生在實驗室內學習製作半導體晶片。（本報資料照片）

美國舊金山一家生技新創公司異想天開，試圖打造沒有大腦、也沒有意識的「無頭人」，希望未來能夠取代動物實驗，甚至用作器官捐贈用途。

據每日郵報（Daily Mail）報導，生技新創公司R3 Bio的共同創辦人吉爾曼（Alice Gilman）與施隆多恩（John Schloendorn）提出一項新概念。他們希望能利用幹細胞與基因編輯技術，培養出有完整器官系統的「身體模型」（bodyoids）。這些「無頭人」雖然擁有人體器官，但不會培養大腦，確保「無頭人」沒有痛覺與意識，好藉此避免倫理爭議。

吉爾曼強調，這些「無頭人」並不是「缺少大腦的人」，而是「只保留需要功能」的器官培育。目前這項技術已經吸引許多億萬富翁投資，其中包括新加坡基金會「不老神龍」（Immortal Dragons）與創投企業家德雷珀（Tim Draper）。「不老神龍」執行長王博洋（Boyang Wang，音譯）表示，比起醫治人體，「直接替換器官」可能才是對抗疾病與老化的關鍵。

據了解，研究團隊目前已經有技術能製作「無頭老鼠」，未來將逐步挑戰靈長類，甚至人類細胞來源的模型。這些無頭軀體可以用於藥物測試或疫苗開發，有望終結數萬隻實驗動物的痛苦命運。

根據美國農業部資料顯示，截至2024年為止，每年仍有超過6萬隻靈長類動物被用於實驗，不少動物都必須在實驗過程承受劇烈痛苦，沒有任何止痛措施。R3 Bio公司主張，若以「完整人體系統模型」取代動物，不僅更貼近真實人體反應，也能同時觀察免疫、內分泌與代謝等人體系統。

除此之外，這項新技術也有望解決器官移植短缺的問題。目前美國約有10萬人在等待器官移植，要是能「客製化培養器官」，就能挽救數百萬人的生命。

不過，這樣的作法仍有倫理疑慮。史丹佛大學的生物倫理學家葛利里（Hank Greely）表示，即使這些軀體沒有大腦、無法感知痛苦，大眾仍可能對其外觀與概念產生強烈排斥感，可能不被社會大眾接受。

舊金山

上一則

日本史上最大宗 台女自泰國走私4公斤「喪屍煙彈」在機場被逮

下一則

緬甸新總統特赦逾4000人 翁山獲減刑但下落不明

延伸閱讀

美企使用率激增 Anthropic有望兩個月內超車OpenAI

美企使用率激增 Anthropic有望兩個月內超車OpenAI
美國現象／蘋果成立50年 曾是產品創新者 如今面臨中年危機？

美國現象／蘋果成立50年 曾是產品創新者 如今面臨中年危機？
養生／喝紅酒、吃巧克 研究：有助活化大腦

養生／喝紅酒、吃巧克 研究：有助活化大腦
每天多睡5分鐘就有差 改變3個「微習慣」壽命更長

每天多睡5分鐘就有差 改變3個「微習慣」壽命更長

熱門新聞

一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

2026-04-12 03:53
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
叫車平台Grab。(路透)

乘客叫車卻見「華人請講華語」標語 星國司機惹議

2026-04-10 11:52
圖為俄羅斯油輪載運石油出口。(美聯社)

俄羅斯證實 海軍護航俄油輪通過英吉利海峽

2026-04-13 11:37
伊朗藉由綁架全球能源供應，逼迫美國讓步，證明在全球經濟體系中，只要控制一條關鍵水道、一項技術，甚至一家公司，就能獲得巨大影響力。（路透）

伊朗證明經濟戰不再是強權專利 關鍵在擁有「這個能力」

2026-04-10 07:10

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇
好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半

好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半