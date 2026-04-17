我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何不會對伊朗施壓？紐時：按兵不動撿紅利

京都男童命案謠言頻傳 警：繼父外國籍說法 毫無根據

自由得來不易…丹麥博物館紀念被德占領後 5年抵抗納粹史

中央社／斯德哥爾摩專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
許多丹麥人加入地下抵抗運動的行列，包括年輕人與學童，圖為當時參加抵抗運動的「邱吉...
許多丹麥人加入地下抵抗運動的行列，包括年輕人與學童，圖為當時參加抵抗運動的「邱吉爾俱樂部」成員。(中央社)

4月9日是丹麥被納粹德國入侵並占領的紀念日，86年前丹麥政府為減少人命損傷而決定不反抗接受納粹占領，丹麥人民在被占領期間為了自由與人權的信念進行長達5年的抵抗運動，丹麥抵抗博物館記錄下這段人民奮力對抗納粹的珍貴歷史，提醒世人自由得來不易。

1940年4月9日，德軍大舉壓境，逼迫丹麥政府接受納粹占領，納粹德國承諾若丹麥接受占領，將能繼續擁有自己的政府，並且不攻打丹麥。雖然丹麥軍方強力建議政府抵抗，但考量丹麥與德國軍事實力相差懸殊，並為了保全國家與人民的生命財產，丹麥政府決定接受占領。

從德國大軍逼近丹麥南邊國界，至丹麥接受占領，只花了短短4小時，是二戰中耗時最短的戰役之一。這個歷史事件讓許多丹麥人蒙羞，近期也被美國總統川普（Donald Trump）在質疑丹麥無力保全格陵蘭時拿出來調侃。

德國占領期間，丹麥雖然保有自己的政府，但農產品等重要民生產業都被送往德國支持戰爭，德國也不允許丹麥國內的言論與出版自由。許多丹麥人不滿政府的決定，也不願成為納粹的幫凶，在1940至1945年間發動各種地下抵抗行動，包括印製宣傳品、不合作運動、破壞行動、協助猶太人逃亡，甚至發動暗殺線人與納粹高官的行動。

丹麥抵抗博物館（Museum of Danish Resistance）其丹麥語原名「Frihedsmuseet」意為「自由博物館」，也回應著該館的成立並非榮耀抵抗組織，而是象徵丹麥人民對自由的共同追求。丹麥抵抗博物館記錄這段珍貴的歷史，透過5個真實人物故事了解當時的狀況，每個人在那段時間因為不同的條件與因素做出不同的選擇。抵抗博物館中不只是彰顯抵抗運動者的勇敢與奮鬥，也展示出在當時社會氛圍下，許多選擇都是艱難的，而事情也不總是能非黑即白。

博物館工作人員Lars表示，這段過去帶給丹麥人很大的警惕，博物館的存在就是要讓更多年輕一輩了解這段歷史。他表示，老一輩的丹麥人也許經歷過這段歷史，但不是所有人都願意提起參與抵抗運動的經驗，他自己的長輩就是如此。

他說，丹麥人不願再重蹈4月9日的覆轍，面對美國近期的壓力，若被攻擊丹麥絕對會奮戰到底，今日丹麥的軍事實力比1940年時強，也有堅定的歐洲與北約的盟友，所以絕對不會輕易投降。

二戰期間約有850名抵抗運動者喪命，其中被德國納粹軍事法庭判死刑的有102名。在此期間，丹麥人民也幫助國內約7000名的猶太人逃往瑞典。

為了紀念這段歷史，丹麥每年4月9日都會降半旗，也會在結束占領紀念日5月4日太陽下山後在每扇窗戶點上燈或蠟燭，表示對德國占領期間被強制活在黑暗中的抵抗以及對自由的嚮望。

4月9日是丹麥被納粹德國入侵並占領的紀念日，丹麥人民在被占領期間為了自由與人權的...
4月9日是丹麥被納粹德國入侵並占領的紀念日，丹麥人民在被占領期間為了自由與人權的信念進行長達5年的抵抗運動，丹麥抵抗博物館記錄下這段人民奮力對抗納粹的珍貴歷史，提醒世人自由得來不易。(中央社)

1940至1945年間被德國納粹軍事法庭判死刑的丹麥抵抗運動人士有102名，圖為...
1940至1945年間被德國納粹軍事法庭判死刑的丹麥抵抗運動人士有102名，圖為當時德軍用來綑綁即將被處決抵抗人士的木柱。(中央社)

北約 德國 丹麥

上一則

京都男童命案謠言頻傳 警：繼父外國籍說法 毫無根據

下一則

獵魔女團、BTS加持…南韓博物館這1商品MZ最愛 賣到缺貨

延伸閱讀

傳美計畫裁減駐紮德美軍 分析：全面撤出可能性不高

傳美計畫裁減駐紮德美軍 分析：全面撤出可能性不高
美國走向「蘇伊士時刻」？紐時：對伊朗開戰重創信譽 中國成最大贏家

美國走向「蘇伊士時刻」？紐時：對伊朗開戰重創信譽 中國成最大贏家
好市多推出新包裝丹麥麵包 價錢相同但口味變多了

好市多推出新包裝丹麥麵包 價錢相同但口味變多了
傳川普擬將美軍調離不挺戰北約盟國 西德義法遭點名

傳川普擬將美軍調離不挺戰北約盟國 西德義法遭點名

熱門新聞

一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

2026-04-12 03:53
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
伊朗原子能組織主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）。路透

伊朗核能首長：排除對鈾濃縮計畫設限

2026-04-09 12:54
伊朗藉由綁架全球能源供應，逼迫美國讓步，證明在全球經濟體系中，只要控制一條關鍵水道、一項技術，甚至一家公司，就能獲得巨大影響力。（路透）

伊朗證明經濟戰不再是強權專利 關鍵在擁有「這個能力」

2026-04-10 07:10
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
圖為俄羅斯油輪載運石油出口。(美聯社)

俄羅斯證實 海軍護航俄油輪通過英吉利海峽

2026-04-13 11:37

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕