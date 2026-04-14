埃及1理由禁女性出國從事家政、餐飲 2006年也曾下禁令

埃及從4月起，又禁止女性出國從事家政及餐飲服務；圖為在開羅開手工藝坊的年輕女性。(中央社)

埃及 4月初明令禁止埃及女性出國從事家政和餐飲服務工作，以維護埃及女性在海外的尊嚴。此令一出，埃及全國譁然，並引發民眾兩派意見。許多人支持政府的決策；但也有人認為工作性質是個人選擇自由。

埃及勞工部 宣布，禁止埃及女性在海外從事所有在雇主住所內進行的工作，包括家政服務、烹飪、個人護士、管家工作；此外，也禁止從事在咖啡廳和餐廳內的所有工作，包括調酒師、餐飲及櫃檯服務人員，以及在其他場所（如夜總會）內類似性質的職業。

有人讚：政府明智決定

從擁有100萬人追蹤的臉書「埃及女性」社群，見到不少網友支持這項禁令，認為這是埃及政府明智的決定，以維護埃及女性在海外的尊嚴。

埃及勞工部長雷達德（Hassan Redad）表示，禁令目的是為維護埃及女性在海外的尊嚴，並確保埃及海外勞工擁有「安全體面」的就業機會。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，根據埃及人力仲介服務管理局報告，有埃及女性在海外從事埃及海外就業法禁止的職業。且在2025年，多家海外工作招募機構被發現招募埃及女性至海外從事「不合宜」工作的違規行為。

勞工部說，某些埃及女性到海外（尤其是海灣國家）後，被安排從事缺乏足夠法律保障或合宜勞動條件的工作，引發政府對潛在剝削、虐待，或違反勞動合約行為的擔憂。

這類禁令並非首次頒發。2006年，埃及官方也曾試圖禁止埃及女性出國從事餐飲服務或私人住宅家政工作。

但自2011年歷經茉莉花革命，政治經濟環境逐漸惡化，加上隨後持續數年的疫情和俄烏戰爭，讓埃及面臨貨幣嚴重貶值和通貨膨脹困境，使得埃及女性在國內難以找到合適的工作，禁令執行力漸弱，最終導致禁令完全失效。

埃及勞工部此次再度祭出禁令後，已引發全國廣泛討論。人們紛紛質疑為何要禁止埃及女性從事這些海外工作，以及如何為埃及低工作技能女性找到其他出路。

「如果一名女人找不到其他工作，她該怎麼辦？」一名女性網友在Instagram上如此評論這項禁令，並批評任何人是否從事「餐飲工作」，應屬個人自由。

有人批：無所事事更可恥

「沒有不光彩的工作。無所事事更可恥。」另一名女性寫道。

中東媒體「新阿拉伯報」（New Arab）指出，目前於海外工作的埃及人約有1000萬至1400萬人，其中70%集中在海灣國家，如沙烏地阿拉伯 、科威特和阿拉伯聯合大公國（阿聯）。

來自埃及僑民海外工作所得的匯款，是埃及最大且最穩定的外匯來源，僅次於出口。埃及政府統計，2025年「僑匯」匯款總額達415億美元，比前一年增加40.5%；顯見海外勞動力對經濟具有重要貢獻。