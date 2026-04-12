烏日「銅」樂會 烏選手義賣東奧獎牌救國 4年後物歸原主

烏克蘭空手道選手斯坦尼斯拉夫‧戈魯納在烏俄戰爭開打之後，義賣自己的東奧獎牌。時隔4年之後獎牌在外繞了一圈又回到他手中；圖為2021年8月6日，他在頒獎台高舉自己的銅牌。 (路透)

2022年俄羅斯 入侵烏克蘭後，有烏克蘭運動員號召義賣獎牌或是各種和自己職業運動生涯有關的物品，替烏克蘭軍方籌募款項。烏克蘭的空手道選手斯坦尼斯拉夫‧戈魯納(Stanislav Horuna)就是參與這項計畫的其中一人，當時他義賣了自己在半年前才在2020東京奧運拿下的男子75公斤級空手道銅牌，募到2萬500美元。

這段故事並沒有因此結束——義賣活動結束後，得標者透露希望能將這面獎牌物歸原主，將獎牌還給戈魯納。時隔4年，戈魯納的銅牌真的還到他手中，而且這面獎牌的背後還和日本 有著難分難捨的緣分。

為了救國，烏克蘭選斯坦尼斯拉夫‧戈魯納的奧運銅牌在eBay上以2萬500美元賣出，得主是一名住在日本東京的男子。(取材自Ｘ平台)

從13歲開始學習空手道的戈魯納，一直希望自己能在奧運賽事上奪牌，但空手道一直都不是奧運的正式項目——直到2020年東京奧運輪到日本主辦，空手道是源於琉球(沖繩)的武術，才讓空手道進入奧運殿堂。

出賽摘牌過程 歷經艱辛

這讓戈魯納看見一絲希望，他也順利拿到奧運門票，在2021年夏天提前前往日本備戰。

2020東京奧運遇上疫情延後一年舉辦，賽事雖然順利舉行，但受限於防疫規範，仍有重重限制，例如正式比賽時，場上不會有觀眾的加油聲，因為全部改為無觀眾比賽；原本應該盛大舉辦的歡迎活動也全都縮小規模或暫停舉行。

在戈魯納的記憶裡，他在日本備戰期間只能在旅館和道場之間，兩點一線來回跑。不過仍有令他印象深刻的幾個片刻——東京都日野市作為烏克蘭空手道隊伍的接待城市，在正式比賽之前曾邀請市民到道場觀摩，為烏克蘭選手加油，成了戈魯納在日本備戰期間的溫暖回憶。

2020東京奧運結束之後，日野市也和烏克蘭的空手道組織保持互動。2022年3月俄羅斯入侵烏克蘭時，日野市還特別拍了聲援影片傳給戈魯納。

空手道獎牌 恐空前絕後

對於戈魯納而言，這面奧運銅牌是自己職業生涯的努力成果，而且非常有可能再也沒有下一面奧運獎牌。因為2024年的巴黎奧運 取消空手道，恐怕在戈魯納退役之前，都無法再以空手道選手的身分站上奧運賽場。

2022年4月戈魯納在烏克蘭家鄉利沃夫接受朝日新聞專訪時說：「這是優先順序的問題，雖然銅牌對自己來說意義非凡，但現在比起自己，國家更重要。每個人都必須要在不同崗位上作戰，所以只要想一下優先順序，(義賣銅牌)不是件困難的決定。」

戈魯納還說到：「對我來說，就算(義賣金額)只有1000美元也沒關係，就算只有一點點錢，只要能夠獲得矚目、能幫上國家的忙就行了。」

戈魯納的奧運銅牌最終在eBay上以2萬500美元的價格賣出，得主是一名住在日本東京的男子。得知這面來自東京奧運的獎牌「回到東京」，也讓戈魯納格外開心。

赴日領回獎牌 戈魯納：永記恩情

當時標下戈魯納奧運銅牌的男子，常常帶孩子到東京港區空手道道場「皆思道場」練習，也因為這層關係讓希望能以自己的力量幫上一點忙。

這名男子標下這面獎牌時，就希望總有一天能將獎牌還給戈魯納。當時他便透過拍賣業者告訴戈魯納：「希望能在戰爭結束、和平到來的那天，邀請你到日本，我想親自將這面獎牌還給你。」

四年過去了，烏俄戰爭還沒看到戰爭結束的曙光，但戈魯納已經在2026年4月5日這一天拿回他的奧運銅牌。

這4年的時間，戈魯納曾被徵召入伍，但一個月後就讓他回到選手生涯，能代表烏克蘭出國比賽、為國爭光。2024年他從職業運動員生涯引退後，獲選為利沃夫州議員，現在在烏克蘭一邊當議員，一邊教空手道。

標下這面奧運銅牌的男子告訴時事通信社，隨著戰爭持續下去，他開始懷疑自己是否該繼續保管這面獎牌，正好在今年有幸聯絡上戈魯納，便決定提前將獎牌還給他：「已經有很多人摸過這面獎牌了，這面獎牌是傳達對空手道的心意與感謝的象徵，現在正是將獎牌還給戈魯納的時候，讓更多人能知道戈魯納的心意。」

2026年，全日本空手道聯盟邀請戈魯納前往日本，和日本的空手道選手及正在學空手道的小朋友們交流，順道在皆思道場舉行奧運獎牌的歸還儀式。

「這面獎牌是人與人互助的證明」、「我終其一生永遠不會忘記這段恩情。」戈魯納拿回自己的奧運獎牌時如此說。

2026年4月，全日本空手道聯盟邀請烏克蘭選手斯坦尼斯拉夫‧戈魯納(右三)前往日本，除了和小朋友們交流，順道在皆思道場舉行奧運獎牌的歸還儀式。(取材自Ｘ平台)