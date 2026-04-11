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鐵達尼號114年前啟航 BBC宣傳新紀錄片千架無人機還原

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英國廣播公司（BBC）2026年3月30日在北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfas...
英國廣播公司（BBC）2026年3月30日在北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）港口動用近1000架無人機進行的表演，於夜空中還原鐵達尼號（RMS Titanic）114年前駛離母港的景象。（取材自X平台）

英國廣播公司（BBC）為宣傳新紀錄片以及紀念鐵達尼號（RMS Titanic）啟航114周年，日前在北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）港口動用近1000架無人機表演，於夜空中還原鐵達尼號114年前駛離母港的景象。

BBC及英國《太陽報》報導，鐵達尼號1912年4月2日晚上約8時自貝爾法斯特的港口進行首航，其後於當年4月15日撞上冰山在北大西洋沉沒。為了紀念鐵達尼號啟航114周年，BBC於2日晚8時播出了於3月30日進行並拍攝的無人機表演。

從片段可見，燈光閃爍的無人機編隊，在短短幾秒鐘就組成了鐵達尼號的形狀。在漆黑的夜空映襯下，無人機構成的巨大影像栩栩如生地勾勒出「船體」的輪廓。

BBC歷史節目負責人Simon Young表示，他們能以這種方式讓鐵達尼號「重返」貝爾法斯特意義重大，不僅紀念這艘史上最著名船艦的誕生地，也象徵當地影視產業的創作能量。

BBC紀錄片影集Titanic Sinks Tonight製作公司的共同行政總裁多爾蒂（Keiran Doherty）則指出，他們能在貝爾法斯特拍攝該節目，讓團隊與這段歷史建立更深層的連結。

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