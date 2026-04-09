世足決賽最貴門票破萬元 FIFA挨轟 球迷反彈：史上最貴世界盃

國際足協發布新一批2026世界盃決賽門票，並將決賽最高票價提高至1萬990美元。(路透資料照片)

國際足協（FIFA）近日發布新一批2026世界盃 決賽門票，並將決賽最高票價提高至1萬990美元，消息一出，立刻引發全球球迷強烈反彈，直呼這根本是「有史以來最昂貴的世界盃」。

英國衛報報導，這項消息是在世界盃48支參賽隊伍名單確定後發布的，但恐怕難以平息外界對於國際足協票價過高導致球迷無力觀看球賽的指責。

據報導，國際足協在本屆世界盃採用備受外界詬病的動態定價模式，票價會根據需求即時浮動，導致熱門場次價格失控。

與去年12月開放給參賽國足協的「忠實球迷價」相比，現今公開市場上的票價已不可同日而語。

據了解，2022年世界盃決賽最貴的門票價格約為1600美元。這次公布將決賽最高票價提高至1萬990美元，票價也高於上一輪售票，當時決賽最高票價為8680美元，本屆漲幅高達26%。

數據顯示，其他價位的決賽門票價格也有所上漲，第二類門票現價7380美元，高於2025年12月公布的5575美元；第三類門票現價5785美元，高於去年的4185美元。

面對如此誇張的定價，長久以來代表廣大球迷權益的「歐洲足球支持者協會」與「歐洲消費者組織」早已按耐不住，兩大團體已於上周正式向歐盟執行委員會提交訴狀，指控國際足協利用其壟斷地位，實施「激進且具剝削性的票務政策」。

69位美國國會民主黨議員3月致函國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino），他們在信中表示：「2026年世界盃採用動態票價與國際足協的核心使命，在全球範圍內促進足球運動的普及和發展背道而馳。」

國際足協表示，本屆賽事的獲利將用於資助世界各地的基層足球發展。2026世界盃將於6月11日開幕，比賽將在美國、墨西哥和加拿大的多個城市舉行。