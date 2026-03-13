智利建築師拉迪奇獲2026普立茲克建築獎 蓋「脆弱建築」啟迪人類思考

智利建築師斯米爾揚·拉迪奇·克拉克(Smiljan Radić Clarke )獲 2026 年普立茲克建築獎。（普立茲克建築獎提供）

建築界最高榮譽普立茲克建築獎12日晚間公布，60歲智利 建築師斯米爾揚·拉迪奇·克拉克(Smiljan Radić Clarke )拿下 2026 年普立茲克建築獎。拉迪奇念大學建築系時未通過畢業考，此一打擊卻促使他轉往威尼斯學習歷史與四處旅行，從而改變對建築的看法。「思想寓於事物之中。」他談及自己的建築理念：「我一直在試圖建構環境，啟迪他人進行新的思考」。

評審團指出，拉迪奇的作品遊走於不確定性、材料實驗和文化記憶的交匯點，「他的建築看似臨時、不穩定或故意未完成，刻意保持一種未完工的狀態、甚至幾乎瀕臨消失，卻提供了一個結構嚴謹、充滿希望且靜謐的庇護所」。相較於主張建築的確定性，他更傾向於相信建築的脆弱性，並將脆弱性視為生活體驗的本質狀態。評審團主席亞歷杭德羅認為，拉迪奇的作品「能夠帶領我們深入建築環境和人類生存狀態的核心」。

拉迪奇出生於智利聖地亞哥的移民家庭，祖父母和外祖父母分別來自克羅埃西亞的和英國。他曾在智利天主教大學修讀建築學，卻沒通過畢業考。這次的挫折對他產生了深遠影響，促使他轉而前往威尼斯建築大學學習歷史並四處遊歷。他認為這是自己求學經歷中最重要的一課—超脫建築學的傳統定義，將哲學、藝術以及對神話和文學典故的隱喻融入設計之中。「思想寓於事物之中」，他表示：「我一直在試圖建構環境，啟迪他人進行新的思考」。

拉迪奇在大學期間拉迪奇結識了雕塑家瑪塞拉，兩人步入禮堂。 1995年，拉迪奇在智利聖地亞哥創立了自己的同名事務所，第一件作品是夫妻倆聯手設計、位於安地斯山的住宅作品。事務所迄今仍刻意保持小規模與私密的運作風格，讓拉迪奇的建築作品洋溢個性化、細膩入微與觸動人心的特質。

拉迪奇的建築作品類型廣泛，包括文化機構、公共空間、商業建築、私人住宅和裝置藝術，地點遍及阿爾巴尼亞、奧地利、智利、克羅埃西亞、法國、義大利、西班牙、瑞士和英國。他在2017年創立了脆弱建築基金會，收藏探索建築的實驗性作品與研究資料，此一檔案庫為拉迪奇的作品提供靈感，也讓建築學不斷演進。

拉迪奇代表作包括第12屆威尼斯建築雙年展展出、他和雕塑家妻子共同設計的《藏在魚腹裡的男孩》；這是一個由花崗岩和雪松木製作的裝置藝術，讓個體和群體形成對比。

他也為2014年的倫敦蛇形畫廊設計臨時展館，讓半透明的玻璃纖維外殼支撐在巨大的承重石塊之上，石塊均取自當地。光線被過濾而非直接呈現，空間保持半封閉的狀態，使參觀者既能感受到庇護，又不會與周圍的公園完全隔絕。2013年完成的《直角詩之屋》象徵沉思的隱居之所，其精心設計的開口向上延伸，捕捉光線與時間，鼓勵靜謐與內省。

「建築既可以擁有宏大、厚重且永恆的形式，在陽光下屹立數百年；也可以是較小、脆弱的構造，如蜉蝣般朝生暮死，甚至依傳統眼光來說並沒有明確歸宿。」拉迪奇在獲獎感言中表示，在如此懸殊的時間跨度中，建築師努力創造著各種能夠承載情感的居住體驗，「鼓勵人們駐足於此，並重新審視這個常常冷漠地與他們擦肩而過的世界」。

拉迪奇2013年完成的《直角詩之屋》象徵沉思的隱居之所。（攝影／斯米爾揚·拉迪奇 圖／普立茲克建築獎提供）

拉迪奇為第22屆智利建築雙年展設計的「水袋」。（攝影／Cristobal Palma 圖／普立茲克建築獎提供）