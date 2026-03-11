巴黎最老牌米其林三星餐廳慘遭降級 37年傳奇中斷原因曝光

我的頻道

編譯張佑生／即時報導
米其林指南。示意圖，非新聞事件圖。(路透)
巴黎最古老的三星米其林餐廳「眾神的美饌」（L'Ambroisie）近日被米其林指南降級，這則新聞於2026年3月11日由《泰晤士報》報導，震驚法國美食界。這家位於巴黎孚日廣場（Place des Vosges）拱廊下的經典法式料理殿堂，自1988年起連續維持三星殊榮，是巴黎最悠久的三星餐廳，以莊嚴肅穆如博物館般的氛圍聞名，專注於傳統高級法國美食。餐廳在2015年曾接待時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）與法國總統歐蘭德（François Hollande）等政要的晚宴，象徵其頂級地位。

降級原因主要歸咎於主廚交接。創辦人兼原主廚Bernard Pacaud（現年78歲）近一年前出售餐廳並退休，新老闆為法美巴西裔企業家Walter Butler，並於去年11月引入39歲日本籍新主廚Shintaro Awa（安發伸太郎）接掌廚房。

Awa出身餐飲世家，自青少年時期移居法國學習法式料理，Michelin國際總監Gwendal Poullennec表示，新廚師「正在適應並接手這家標誌性傳奇餐廳」，希望他能在未來幾年融入個人風格與真誠，延續傳統同時注入新意，因此給予調整空間。目前餐廳從三星降至二星，這是2026年米其林指南法國版公布的少數降級案例之一，也是巴黎唯一失去三星的餐廳。法國另一知名降級為Sébastien Bras的Le Suquet，從三星降至二星。

新老闆Walter Butler對此表示失望，但強調二星仍肯定新主廚Shintaro Awa的優秀表現，並形容美食是「與時間和味蕾的持續對話」。米其林評審標準聚焦食材新鮮度、技術掌握、風味平衡及主廚個性，此次變動反映交接過渡期的正常評估，而非品質崩盤。L'Ambroisie雖失去一星，仍維持高水準，預計未來有機會重返三星行列。這事件也再度凸顯米其林指南的嚴苛與影響力，一星變化往往牽動餐廳命運，甚至曾引發如2003年Bernard Loiseau因謠言自殺的悲劇。

歐巴馬

