瑞士公投保障現金發行入憲法 新版紙鈔設計亮相

中央社蘇黎世10日專電
從300多名參賽者的作品中脫穎而出的12件紙鈔設計方案，在瑞士央行展出，供民眾免費參觀。(中央社)
瑞士數位支付日漸盛行，瑞士央行推出鈔票展，帶民眾回顧第一張鈔票到即將發行的新鈔。瑞士近期也舉行全民公投，意在保障現金存在納入憲法，逾7成選民支持此議案，結果展現人民對現金的重視。

瑞士央行（SNB）鈔票展除了展示紙鈔設計決賽作品之外，也介紹瑞士法郎的設計細節，以及各時代的紙鈔。

參觀展覽的瑞士民眾庫思（Susanne Kuhn）向中央社表示，她最喜歡的設計沒有入選，不過獲得首獎的作品相當耐看，也富含瑞士的地理與人文特色，很期待新鈔的發行。

她認為，紙鈔繼續流通有其必要性，特別是在停電或機器失靈時，有現金的人就是握有王牌。對於現金入憲法的公投案，她表示支持。

瑞士自1907年推出第一張紙鈔，歷經多次改版。根據瑞士央行（SNB）2024年數據，平均約有5.14億張紙鈔在市場流通，總價值約733億瑞士法郎（約新台幣2.9兆元）。其中，面額為1000瑞郎的紙鈔數量占全部紙鈔的一半，居主導地位。

瑞士央行的資料顯示，目前面額為10、20、50瑞郎的紙鈔，因為流通頻繁，平均使用年限為3至6年左右。面額為100、200、1000等瑞郎大鈔使用頻率較低，因此使用期間則更長。

瑞士央行（SNB）於2025年舉辦紙鈔設計比賽，並於今年3月初公布全新的紙鈔系列設計。最初有超過300名在瑞士工作的設計師參賽，從中選出12個方案。除了專家顧問委員會外，2025年夏天也有超過10萬公民參與公開投票，選出冠軍作品。

位於洛桑的設計公司Emphase在新鈔設計競賽中勝出，紙鈔設計最終將由瑞士央行理事會決定最後定案。新鈔預計最早在2030年發行。

