全球多數撐不過3年…芬蘭大學輔導新創企業 8成存活逾10年

台上的講者正向聽眾與投資人介紹其商業模型。(中央社)

多數全球新創企業撐不過3年，但在芬蘭阿爾托大學新創加速中心的新創公司，創業10年後仍在市場運作比例高達8成。這場年度成果展示日日前在校園內登場，近800人到場，展示案例逾100組，寫下新高紀錄。

芬蘭阿爾托大學（Aalto University）的新創加速中心主任帕卡拉（Marika Paakkala）說，今年活動聚焦在量子運算 、太空科技與人工智慧三大領域，今年更擴大規模，早上新增與芬蘭天使投資人網絡（FiBAN）合辦的新創提案競賽，讓團隊在下午展位展示前，有機會向投資人及業界人士發表構想；下午則由新創團隊與研究商業化案例（R2B）設攤展示，全館兩層樓空間幾乎座無虛席。

帕卡拉指出，新創中心輔導的企業有8成，在創業10年後仍留在市場，靠的是近30年的陪跑經驗。中心自1997年創立至今，部分企業在計畫中深耕長達3年，經歷多次業務轉型，離開時才具備打造獲利事業的條件。她表示：「我們集中時間與資源陪伴他們成長，這是我們服務的關鍵所在。」

帕卡拉直言，支撐這套體系運作的是跨界協作的創業生態。中心長期與市府代表、企業、投資人及創業導師合作，而學生才是整個生態圈的核心。展示日現場多數參展者都是學生，帶著從課堂與實驗室孕育出的構想走向市場。

「我們的生態圈非常具有協作性，彼此能真正一起運作，這是我們的秘密武器。」她補充，今年也與埃斯波市（Espoo）合作，為到場的投資人規劃專屬參訪動線，串連各方資源。

此種學生創業文化已孕育出享譽國際的成果，歐洲最大新創年會思樂世（Slush），便是由阿爾托大學學生一手創辦。

曾在去年造訪的德雷莫夫（Valerie Dremov）今年再度到場。她說，活動一年比一年更好，讓她忍不住想年年報到。「能看到這樣的活動持續下去，真的很感動。」

帕卡拉說，阿爾托的創業生態從不設門檻，也歡迎亞洲團隊前來合作。「芬蘭準備好了，我們很樂意協助亞洲新創團隊的創業旅程；中心在芬蘭有許多合作夥伴，也具備帶領團隊進入歐洲市場的知識，我們隨時在這裡。」