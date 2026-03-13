培育AI原生世代…立陶宛超前部署 中小學就用「AI老師」上課

立陶宛格迪米納斯中學是第一所引進SmartClass語言學習系統的學校，學生可以對著電腦練習說英文句子，由AI協助判斷準確度。(中央社)

立陶宛 人口不到300萬，也缺乏天然資源，但近年逐漸被視為歐洲新創生態系中的一匹黑馬，面對人工智慧 （AI）掀起全球產業巨浪，可能重塑所有產業的「基礎能力」，立陶宛超前部署AI國力，已將眼光提早至中小學階段扎根。

小國資源少 孕育新優勢

立陶宛新創協會Unicorns Lithuania執行長維比凱特（Gintare Verbickaite）受訪，被問到為什麼她認為推動AI教育很重要時，她說：「立陶宛是一個小國，我們沒有天然資源。我們最主要的資源、競爭力與附加價值，其實就是『人』」。

而當AI成為全球產業關鍵變數時，立陶宛的新創社群很快就形成共識：人工智慧不只是下一波科技浪潮，而是會重塑所有產業的「基礎能力」。

在立陶宛的新創生態系中，越來越多公司已經開始嘗試導入AI，無論是產品開發、內部營運或市場分析。但維比凱特也坦言，真正「以AI為核心」的AI-first新創，目前仍屬少數。

在Unicorns Lithuania看來，AI的真正戰場不只在企業，也在校園裡。維比凱特說，「我們認為未來有些世代會是『AI原生世代』，他們會習慣AI幾乎無所不在」，如何教導這些孩子負責任地使用AI，介紹它能帶來什麼機會、有哪些風險，並培養批判思考與創造力，就變得至關重要。

立陶宛某一學校使用的AI語言學習系統讓老師在平台上直接掌握每個學生的進度，也可以根據學生程度給出差異化的任務安排。圖為教師使用介面，顯示各個學生的資料。(中央社)

立陶宛格迪米納斯中學使用的英文學習AI工具就像是為每位學生配置一名「教學助理」，每個學生在課堂上都有開口練習說英文的機會，老師授課變得比較輕鬆，學生也因為有趣而更喜歡學習。(中央社)

學語言客製化 像玩電動

立陶宛去年引進Experience AI專案，由Unicorns Lithuania協會的2家會員公司合作發起並執行，已在一年內讓超過50萬名11至18歲的學生接觸基本AI概念。協會估算，只要持續投入相對有限的經費，就有機會在短期內讓全國學生具備基本AI能力。

走進位於立陶宛首都維爾紐斯市區的格迪米納斯中學（VKGP），在一間教室裡，每名學生都戴著耳機，專注地對著電腦練習說英文句子。英文老師巴圖塞維丘斯（Justinas Bartusevicius）介紹，這是學校近期引進的SmartClass語言互動學習工具。這堂6年級的英文課，學生正透過人工智慧（AI）進行自我評量，檢視聽、說、讀、寫各項能力。

與傳統由教師單向講授不同，巴圖塞維丘斯形容，AI工具的角色更像是為每位學生配置一名「教學助理」，特別是在口說練習上，老師終於能確保每個學生在課堂上都有開口練習、並即時獲得回饋的機會。

11歲的丹尼爾（Danielius）表示，比起真人老師，他其實更喜歡「AI老師」，因為整個過程就像在玩電動遊戲解任務，「雖然有時候它聽不太懂我說的英文，但這樣比較有趣，我也比較願意學習。」

立陶宛是歐洲第2個制定國家AI策略的國家。立陶宛的AI策略提出6大發展方向，其中第4項明確聚焦於「培養未來人工智慧所需的技能與能力」，並以3個層次推動：學齡兒童的基礎教育、高等教育學生的專業培養，以及在職勞動力的再培訓與技能重塑。

訂明確規範 教倫理原則

在政策層面，其中一項名為「AI圖書館（AI_BIBLIOTEKA）」的計畫，透過6個教育節目，邀請專家介紹AI的職場應用、技術發展、倫理議題與未來職業樣貌，讓學生在理解概念的同時，也能意識到風險與責任。

隨著AI工具快速進入校園，教師意識到，學術不誠實與過度依賴成為新的挑戰。因此，立陶宛教育部於2024年完成一套供學校參考的AI使用指引，協助各校制定校內政策，涵蓋倫理原則、評量方式、風險管理與行政應用。使用AI工具須經教師同意，並清楚標示AI生成內容，以維護學術誠信。