我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

歐盟禁植物性食品使用牛排、培根…肉類名稱 這2種例外

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐盟成員國通過法律，植物性食品禁用「牛排」、「培根」字樣，但素食「漢堡」和「香腸」可繼續使用；示意圖。（圖／123RF）
歐盟成員國通過法律，植物性食品禁用「牛排」、「培根」字樣，但素食「漢堡」和「香腸」可繼續使用；示意圖。（圖／123RF）

歐洲聯盟(EU)會員國和歐洲議會議員日前達成協議，禁止植物性食品使用「牛排」、「培根」等肉類相關字眼行銷，但素食「漢堡」和「香腸」可繼續使用。

中央社引述法新社報導，這項決定被視為歐洲畜牧業者一大勝利。許多畜牧業者認為，模仿肉類的植物性食品可能會誤導消費者，也威脅到他們已陷入困境的產業。

來自法國的右翼議員伊馬爾(Celine Imart)提出這項計畫，種植穀物的她讚揚這項協議是「無庸置疑的成就」。

她表示，此舉「肯定畜牧業者的勞動價值，保護他們獨特技術所產出的成果免受不公平競爭影響」。

這項禁令也適用於實驗室培育或細胞培養「肉」，是經過數月爭論後為保護農民而制定的廣泛新措施之一，但批評人士質疑成效。

德國是歐洲最大植物性替代食品市場，當地的食品零售商已表態反對這項禁令；環保與消保團體同樣加入反對行列。

歐洲消費者聯盟(BEUC)負責人雷納(Agustin Reyna)說：「認為這些肉類相關名稱會讓消費者混淆實在毫無道理。」他還說，只要產品上明確標示為素食或純素，民眾大多能理解，「新規定只會讓人更加困惑，完全沒必要」。

儘管如此，歐盟27個會員國與歐洲議會代表仍於5日決定推動禁令，但也有部分例外。

「漢堡」和「香腸」等仍可用於植物性食品標示。「牛肉」、「豬肉」、「雞肉」、「火雞」、「鴨肉」、「羊肉」等肉類名稱則被列為禁用範圍。

世報陪您半世紀

歐盟

上一則

把斬首行動當萬靈丹？紐時：美政府誤判伊朗反擊 官員不敢直諫川普

下一則

50年前沙丁魚罐頭還能吃？ 日女好奇開箱後網友驚呆

延伸閱讀

西班牙總理痛批美「非法」攻伊朗 學者憂心1後果

西班牙總理痛批美「非法」攻伊朗 學者憂心1後果
Trader Joe's雞肉燒麥等熱門食品召回 恐含玻璃碎片

Trader Joe's雞肉燒麥等熱門食品召回 恐含玻璃碎片
卡達暫停出口 歐天然氣漲逾3成 伊朗禁食品農產出口促聯國止戰

卡達暫停出口 歐天然氣漲逾3成 伊朗禁食品農產出口促聯國止戰
法國牛因傳染病首次缺席農業大展 皮革業也受影響

法國牛因傳染病首次缺席農業大展 皮革業也受影響

熱門新聞

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元