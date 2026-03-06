冬季帕運義大利維洛納開幕 戰火陰影下訴求團結

帕運聖火在米蘭-科爾蒂納點燃。(路透)

2026年冬季帕拉林匹克運動會今天在義大利 維洛納舉行開幕式，活動安排一系列強調獨特性與參與感的節奏表演，身障藝術家也輪番登台，運動員則坐在專為輪椅設計的前排座位觀禮。

路透社報導，維洛納（Verona）著名的古羅馬圓形競技場在冬奧閉幕不到兩週後，主辦了第50屆帕運開幕式，然而全球背景已發生劇烈變化。

國際帕拉林匹克委員會（IPC）去年9月決定允許俄羅斯和白俄羅斯以完整的國家象徵參賽，此舉引發一些國家對運動員遊行的抵制，儘管這對開幕式本身沒有顯著影響。

這兩個國家的代表團與以色列 代表團一樣，僅獲得現場觀眾較平淡的掌聲，看台上雖出現一面俄羅斯國旗，但也夾雜著零星的噓聲。

與此同時，伊朗唯一一名運動員則退出本屆賽事，因上週美國與以色列攻擊引發的戰爭而無法安全啟程。

這場名為「生命律動」（Life in Motion）的開幕式，由義大利與馬利混血的新星歌手咪咪卡魯索（Mimi Caruso）深情演繹國歌，並由「警察合唱團」（The Police）創始人史都華柯普蘭（Stewart Copeland）與天生沒有前臂的英國鼓手柯內爾里斯卡-莫恩（Cornel Hrisca-Munn）攜手演出。

當帕運聖火在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）同步點燃時，兩屆帕運金牌得主、義大利輪椅擊劍選手維奧（Beatrice 'Bebe' Vio）手持火炬，進入擁有2000年歷史的維洛納圓形競技場。

國際帕委會表示，僅有28個國家帕運代表團參加了遊行，並補充說這主要是出於比賽表現的考量，與賽程安排有關。

國際帕委會稱，6個歐洲國家加入了烏克蘭 的行列抵制今天的遊行，以在俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後聲援基輔。

米蘭-科爾蒂納帕運於3月6日至15日舉行，將有創紀錄的611名運動員在6個運動項目中角逐79個獎牌項目，其中包括首次亮相的輪椅冰壺混合雙人賽，而薩爾瓦多、海地、蒙特內哥羅、北馬其頓和葡萄牙5國則是首度參賽。（編譯：李佩珊）1150307