買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

鳥屎襲500年名古屋城 石牆如潑白漆 員工只盼下雨洗淨

聯合新聞網／綜合報導
有500年歷史的名古屋城近日遭大量鳥糞襲擊，石牆和周邊樹木全染白，管理單位束手無策。( 美聯社)

擁有500年歷史，以天守閣屋脊兩端代表性的龍首魚身神獸金飾「金鯱」而聞名的日本名古屋城，近日在外觀上出現驚人改變。護城河畔的石牆與樹木宛如被潑上白色油漆般一片慘白。這並非罕見降雪，而是大量鳥類糞便造成的奇觀，破壞了歷史古蹟原有的莊嚴景色，讓當地居民與觀光客相當惋惜。

據日媒「朝日電視台」報導，造成這場「白色災難」的元凶，是睽違3年再次大量湧入的「鸕鶿」。當地團體「堀川1000人調查隊」指出，近期每天早上都能看到密密麻麻的黑色鳥群盤踞在河面與樹上，數量多到令人頭皮發麻。

為何鸕鶿會突然大軍壓境？愛知縣彌富野鳥園專家解釋，近期有大量「烏魚」沿著名古屋城附近河川洄游，對鸕鶿而言，這裡不僅有吃不完的「吃到飽大餐」，城內茂密的樹林更是完美的棲息地，絕佳的覓食與居住條件吸引了鳥群進駐。

面對古蹟遭鳥糞肆虐，管理單位卻束手無策，附近民眾也說「這還是狀況較好的時候」。名古屋城綜合事務所人員無奈表示，由於名古屋城的石垣屬於國家「特別史跡」，若使用高壓水柱強力清洗，恐會對脆弱的歷史石塊造成損傷。目前，工作人員只能透過製造聲響來驅趕鳥群，並無奈地「看天吃飯」，期盼大自然能降下大雨，洗刷掉這層難看又顯髒亂的污漬。

位於愛知縣名古屋市的名古屋城，與大阪城、熊本城並列為「日本三大名城」。此城由德川家康於1610年下令建造，以屋頂上耀眼的金鯱（金色鴟吻）聞名，因此也被稱為「金城」。天守閣因耐震性不足與木造復原工程，目前內部不開放參觀，預計施工至2032年），遊客目薩僅能欣賞其雄偉外觀。

