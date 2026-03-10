我的頻道

睫毛更濃、駝峰更挺…阿曼駱駝選美20頭遭抓包整形判出局

聯合新聞網／綜合報導
阿曼日前舉行一年一度的駱駝選美盛事，飼主為了贏得比賽，偷偷幫駱駝醫美整形；示意圖。(圖／123RF)
阿曼日前舉行一年一度的駱駝選美盛事，飼主為了贏得比賽，偷偷幫駱駝醫美整形；示意圖。(圖／123RF)

阿曼近日舉行一年一度的駱駝選美活動，卻在賽事期間爆出整形醜聞。主辦單位在檢查參賽駱駝時發現，部分駱駝疑似接受醫美處理，包括注射肉毒桿菌、填充嘴唇、植入矽膠隆鼻，甚至在駝峰灌注物質塑形，或施打生長激素強化肌肉線條。相關情況曝光後引發討論，主辦方最終取消約20頭疑似整形駱駝的參賽資格。

綜合報導指出，這項在阿爾穆薩納（Al Musanaa）舉辦的駱駝選美節是當地歷史悠久的文化活動。飼主通常透過精心選種與飼養，培育出毛色亮麗、頸部修長、體態勻稱的駱駝參賽，比賽除了評比毛髮與身形，面部外觀同樣是評分重點。不過近年有部分飼主為了讓駱駝在外型上更具優勢，開始以各種方式進行「醫美」處理，讓駱駝呈現飽滿嘴唇、濃密睫毛與更挺拔的駝峰。

報導指出，駱駝若在選美賽中奪冠，飼主往往能透過買賣或繁殖獲得可觀收益，因此部分人鋌而走險試圖作弊。儘管主辦單位未公布今年賽事總獎金，但過去冠軍駱駝往往具有極高市場價值，也被視為導致整形行為增加的原因之一。

獸醫則警告，相關「美容」措施恐對駱駝健康造成嚴重影響。例如肉毒桿菌可能麻痺控制進食的神經，使駱駝進食困難甚至導致營養不良；矽膠與其他皮下填充物則可能引發慢性發炎、肉芽腫或植入物移位；若施打生長激素等荷爾蒙，也可能造成內分泌失衡、不孕及長期健康問題。動物福利團體也批評，此類做法不僅讓駱駝承受不必要痛苦，還可能損害其感官與行動能力，屬於不道德的對待方式。

事實上，駱駝選美賽過去也曾多次爆出類似爭議。2018年沙烏地阿拉伯「駱駝小姐」比賽就曾因駱駝嘴唇被注射填充物而取消12頭駱駝資格；2021年同一賽事也有超過40頭駱駝因接受整形手術被除名。

