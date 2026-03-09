我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

雪地搜救英雄聖伯納犬 「華麗轉身」變療傷大師

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
瑞士瓦萊州的聖伯納犬中心，任務使命是讓這個大型犬種持續出現在牠們的起源地「大聖伯納山口」，象徵文化延續與情感傳承。人與動物的共生關係，不因時代演變而消失。（取材自Barryland聖伯納犬中心）
瑞士瓦萊州的聖伯納犬中心，任務使命是讓這個大型犬種持續出現在牠們的起源地「大聖伯納山口」，象徵文化延續與情感傳承。人與動物的共生關係，不因時代演變而消失。（取材自Barryland聖伯納犬中心）

聖伯納犬是瑞士最具代表性的形象之一，隨科技進步，逐漸取代牠們在崩塌雪地裡的搜救職責，如今這群體型巨大的「溫柔英雄」也華麗轉身，從過往傳說脖子掛著小酒桶闖入暴風雪中搜救受難者，改為走進長照中心與特教課堂，為自閉症兒童與孤獨長者帶來滿滿的心靈陪伴價值。

旅客若來到阿爾卑斯山聖伯納犬中心，可以看到館藏詳實記錄數百年來聖伯納犬與瑞士歷史的共生。藉由互動式的展覽，帶人回到尚未開鑿隧道的年代，當時往返歐洲南北的人們必須徒步翻越險峻山嶺，一場雪崩往往瞬間決定生死。

在當時環境中，瑞士發展出「人犬合作」的山難救援模式，這種高度信任與效率的方式，在拿破崙時期傳遍歐洲，使聖伯納犬成為瑞士象徵。然而，隨著科技進步與直升機救援普及，考量體型與重量，中型犬逐漸取代聖伯納犬成為主力搜救犬，聖伯納犬因此淡出第一線。

不過在許多廣告上看到聖伯納犬的脖子上掛著小酒桶，有傳說小酒桶是用來裝烈酒，當搜救到受困者的時候，便能讓人喝口酒暖身，也有一說是酒商的宣傳手法。

對此，聖伯納犬中心表示，科學檢測古代留下來的木桶，並未發現酒精痕跡，但他們選擇保留這段想像，讓這個故事成為聖伯納犬傳奇的一部分，也讓這個象徵瑞士精神的守護者形象，繼續在世代之間流傳。

如今聖伯納犬雖從第一線搜救任務中退下，但與瑞士社會的關聯並未淡去，改為扮演「協助者」角色。牠們以社會服務犬的身分投入不同領域：例如陪伴輪椅使用者與長期臥床者，為自閉症兒童或長照中心的年長者提供情緒支持，並參與活動陪伴、教育推廣、治療輔助與個別輔導。

位於瓦萊州（Valais）的Barryland聖伯納犬中心正致力於幼犬復育與任務轉型，讓這些溫柔、安靜、忠誠、熱愛人類的大型犬，藉由真實的互動帶來強大的精神支持，繼續延續「守護與陪伴」的精神。

為了延續起源於大聖伯納山口的血脈，中心不僅提供寬裕的生長空間，更建立了一套嚴格的領養制度。想帶走一隻幼犬？你必須通過空間、時間與經驗的多重考核。這種對生命負責的態度，除確保每一隻聖伯納犬都能在現代家庭中延續穩重與友善的特性，更能傳遞不管時代如何進步，瑞士人重視與大自然共生，尊重生命的永續態度。

聖伯納犬是瑞士的代表性形象之一，傳說牠們脖子掛著一個小酒桶是為協助雪中受困者，但...
聖伯納犬是瑞士的代表性形象之一，傳說牠們脖子掛著一個小酒桶是為協助雪中受困者，但科學檢測並未在這些桶子內發現酒精痕跡，顯見只是將人們引入聖伯納犬世界的可愛小故事。(中央社)

瑞士聖伯納犬中心以復育原始犬種精神為基礎，專注培育健康、長壽、親人且性格溫和的聖...
瑞士聖伯納犬中心以復育原始犬種精神為基礎，專注培育健康、長壽、親人且性格溫和的聖伯納犬，每日在山間散步。(中央社)

世報陪您半世紀

瑞士

上一則

石油危機來勢洶洶？南韓祭油價上限 急尋避開荷莫茲海峽替代航道

下一則

冰島8月公投 將決定是否重啟歐盟入會談判

延伸閱讀

雪地漫步有益身心？新研究：走40分鐘就能提升自信

雪地漫步有益身心？新研究：走40分鐘就能提升自信
春節開車返鄉瘋「外掛毛孩」 川高速路驚現多具貓狗屍體

春節開車返鄉瘋「外掛毛孩」 川高速路驚現多具貓狗屍體
太浩湖倖存者談悲劇始末 「一聲雪崩全團被埋」

太浩湖倖存者談悲劇始末 「一聲雪崩全團被埋」
紐約洋基將退休沙巴西亞 52號球衣入紀念公園典藏

紐約洋基將退休沙巴西亞 52號球衣入紀念公園典藏

熱門新聞

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整