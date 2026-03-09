雪地搜救英雄聖伯納犬 「華麗轉身」變療傷大師

瑞士瓦萊州的聖伯納犬中心，任務使命是讓這個大型犬種持續出現在牠們的起源地「大聖伯納山口」，象徵文化延續與情感傳承。人與動物的共生關係，不因時代演變而消失。（取材自Barryland聖伯納犬中心）

聖伯納犬是瑞士 最具代表性的形象之一，隨科技進步，逐漸取代牠們在崩塌雪地裡的搜救職責，如今這群體型巨大的「溫柔英雄」也華麗轉身，從過往傳說脖子掛著小酒桶闖入暴風雪中搜救受難者，改為走進長照中心與特教課堂，為自閉症兒童與孤獨長者帶來滿滿的心靈陪伴價值。

旅客若來到阿爾卑斯山聖伯納犬中心，可以看到館藏詳實記錄數百年來聖伯納犬與瑞士歷史的共生。藉由互動式的展覽，帶人回到尚未開鑿隧道的年代，當時往返歐洲南北的人們必須徒步翻越險峻山嶺，一場雪崩往往瞬間決定生死。

在當時環境中，瑞士發展出「人犬合作」的山難救援模式，這種高度信任與效率的方式，在拿破崙時期傳遍歐洲，使聖伯納犬成為瑞士象徵。然而，隨著科技進步與直升機救援普及，考量體型與重量，中型犬逐漸取代聖伯納犬成為主力搜救犬，聖伯納犬因此淡出第一線。

不過在許多廣告上看到聖伯納犬的脖子上掛著小酒桶，有傳說小酒桶是用來裝烈酒，當搜救到受困者的時候，便能讓人喝口酒暖身，也有一說是酒商的宣傳手法。

對此，聖伯納犬中心表示，科學檢測古代留下來的木桶，並未發現酒精痕跡，但他們選擇保留這段想像，讓這個故事成為聖伯納犬傳奇的一部分，也讓這個象徵瑞士精神的守護者形象，繼續在世代之間流傳。

如今聖伯納犬雖從第一線搜救任務中退下，但與瑞士社會的關聯並未淡去，改為扮演「協助者」角色。牠們以社會服務犬的身分投入不同領域：例如陪伴輪椅使用者與長期臥床者，為自閉症兒童或長照中心的年長者提供情緒支持，並參與活動陪伴、教育推廣、治療輔助與個別輔導。

位於瓦萊州（Valais）的Barryland聖伯納犬中心正致力於幼犬復育與任務轉型，讓這些溫柔、安靜、忠誠、熱愛人類的大型犬，藉由真實的互動帶來強大的精神支持，繼續延續「守護與陪伴」的精神。

為了延續起源於大聖伯納山口的血脈，中心不僅提供寬裕的生長空間，更建立了一套嚴格的領養制度。想帶走一隻幼犬？你必須通過空間、時間與經驗的多重考核。這種對生命負責的態度，除確保每一隻聖伯納犬都能在現代家庭中延續穩重與友善的特性，更能傳遞不管時代如何進步，瑞士人重視與大自然共生，尊重生命的永續態度。

