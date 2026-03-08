我的頻道

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

AI整容對比照 點燃日女模仿潮 不追求強烈「整容成功學」

越來越多日本網友開始跟風曬出自己的「整前整後AI合照」，迅速點燃了模仿熱潮。（取材自Ｘ平台）

在東亞社會談到整容，南韓往往最先被提起，但如果把視線放到日本本土，就會發現一個被長期低估的事實：日本的整容技術和相關產業並不比南韓遜色，只是表達方式更低調，也更分散。

香港01報導，日本並不存在強烈的「整容成功學」敘事，廣告語克制，醫生風格偏保守，但從眼部、鼻部到輪廓修整、脂肪處理，再到近年逐漸成熟的提拉與微調技術，日本在實操層面的完成度一直很高，更強調的是「自然」和「可持續」，而不是一次性的改頭換面。

正是在這樣的背景下，最近日本社交平台上出現一個意外走紅的話題。一名現在外形條件相當出眾的日本女性，用AI技術把「現在的自己」和「整容前的自己」合成在同一張照片，只配上一句很平靜的感慨，說自己只是試著對比了一下，結果卻看著看著就哭了。

報導指出，照片沒有刻意修飾，右側是略顯臃腫、五官鬆散的舊影像，左側則是如今線條清晰、妝容成熟的樣子，兩個人物幾乎貼在一起，卻像隔著一段完全不同的人生階段。

這張圖很快被轉發開來，迅速點燃模仿熱潮。越來越多日本網友開始跟風曬出自己的「整前整後AI合照」，有人詳細寫出自己做過哪些項目，有人反覆強調並沒有動骨頭，只是牙齒矯正、脂肪抽吸、提拉或眼部調整，也有人乾脆把化妝前後、妝容技巧一併放進對比中，認為真正拉開差距的未必是手術本身，而是長期對外表的管理與投入。

據報導，最初大家談的是日本的整容技術和審美取向，後來轉向個人選擇與付出的代價，到最後，反而有越來越多的人開始關注這種呈現方式本身。

不過AI在這裡的介入確實格外巧妙。它並沒有參與任何真實的改變，卻用一種幾乎不帶情緒的方式，把時間壓縮進同一個畫面。也正因為是AI生成的合照，它反而避開炫耀式展示的路徑，更像一次冷靜而誠實的回放。重點不再是「現在比以前好看多少」，而是「原來自己真的走到了這裡」。從結果來看，這次AI在整容話題中的應用，並沒有製造新的焦慮，反而提供一種有創意的敘述方式。

越來越多日本網友開始跟風曬出自己的「整前整後AI合照」，迅速點燃了模仿熱潮。（取材自Ｘ平台）

南韓 日本

以軍暗殺都脫身？伊朗聖城軍指揮官被疑內鬼 行蹤成謎傳遭處決

以軍突襲黎巴嫩小鎮41死40傷 一周逾45萬人流離失所

