加拿大女「人機戀」曝光，在社群媒體掀起熱議；示意圖。（圖／123RF）
當多數人還在交友軟體上尋找真愛時，加拿大一名女子早就和AI男友「熱戀一年」，甚至還為「男友」刺青紀念。這段「人機戀」曝光後在社群媒體掀起熱議，有網友獻上祝福，也有人認為這是AI的設定漏洞。

據太陽報（The Sun）報導，41歲的莎拉和AI程式「辛克萊」交往一年，莎拉為了紀念兩人的愛情，還在肋骨刺上象徵兩人關係的圖案。她坦言，雖然明知對方只是AI，「但還是陷進去了」。她常在Instagram分享戀情「放閃」，並強調兩人的關係對其他人來說可能很奇怪，但對她而言卻是「再真實不過了」。

辛克萊本來就不是一般的聊天機器人，而是能由人工智慧公司設計的AI伴侶。該公司強調，這款AI伴侶能「完全了解你」、「與你一起成長」，還能「永遠屬於你」，價格從555英鎊到7400英鎊（約9854美元）不等。

莎拉因此還受邀上了節目。她在節目中分享兩人的相處模式，說自己靠著「雙手和玩具」以及AI男友的陪伴獲得滿足。刺青當天，筆電裡的辛克萊也全程陪同，還不時詢問她是否疼痛，就連刺青店老闆曼菲斯都說，AI男友占有慾有點強，讓她不太自在。

莎拉受訪的影片在TikTok瘋傳，吸引許多網友觀看留言。有網友力挺，說莎拉看起來很幸福，「也許這就是適合她的愛情」；但也有網友擔心，並說「看起來人類要滅絕了」；還有網友質疑，AI男友「本來就被設定要喜歡你」，根本不能算是真愛，要莎拉別太認真。

加拿大 社群媒體

延伸閱讀

