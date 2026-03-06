我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

日本狼師漫畫家「改名繼續創作」出版社小學館為包庇作家道歉

中央社／東京綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本知名出版社「小學館」營運的漫畫應用程式編輯部承認，先前起用觸犯「兒童色情禁止法」的男性漫畫家使用其他筆名繼續創作新作品。圖為漫畫「常人仮面」。(取材自amazon網站) 高雪景
日本知名出版社「小學館」營運的漫畫應用程式編輯部承認，先前起用觸犯「兒童色情禁止法」的男性漫畫家使用其他筆名繼續創作新作品。圖為漫畫「常人仮面」。(取材自amazon網站) 高雪景

日本知名出版社「小學館」營運的漫畫應用程式編輯部近日承認，先前起用觸犯「兒童色情禁止法」的男性漫畫家使用其他筆名繼續創作新作品，且有編輯提出要受害女性噤聲的提案。

日本TBS電視台等日媒報導，這個應用程式「漫畫ONE」（マンガワン）的編輯部近日表示，「起用原作者的判斷以及確認體制出現問題」，並宣布停刊正在連載的漫畫「常人仮面」，以及停止出貨該漫畫的單行本。

根據「漫畫ONE」編輯部等單位表示，「常人假面」的男性原作者2020年因為觸犯「兒童色情禁止法」，被法院認定有罪且處以30萬日圓罰金，而受害者當時是這名漫畫家任教高中的16歲女學生。

「漫畫ONE」編輯部2022年在這名男性原作者以「山本章一」名義創作的「墮天作戰」連載結束後2個月，連載這名漫畫家用其他筆名「一路一」所創作的「常人假面」。

「漫畫ONE」編輯部就此道歉，「原本不應該起用這名原作者，由衷向受害者致歉」。

受害女性因為患有創傷後壓力症候群（PTSD），2022年7月提起民事訴訟向這名漫畫家求償，而北海道札幌地方法院本月20日裁定，要求這名漫畫家提供1100萬日圓(約7萬美元)賠償。

而受害女性在法院判決結果揭曉後，在記者會表示，「提訴時，『墮天作戰』仍在連載，漫畫ONE的編輯曾提議和解，要求不要對外談論連載的事情。」

據受害女性及其代理律師表示，有小學館的編輯曾加入討論和解的通訊軟體LINE群組，並建議以原作者支付150萬日圓(約9500美元)和解金、禁止對外談論性加害事件的條件為基礎，製作公證文件。

對此，「漫畫ONE」編輯部解釋，「關於和解協議，編輯部當時並沒有組織性介入的意圖」、「針對這起事件的嚴重性，編輯部的認知與資訊掌握不足，因應方式不妥當」。

世報陪您半世紀

上一則

首爾證實了：伊朗戰事升溫 美軍商談調動駐韓武器 包括愛國者

下一則

日本唐吉訶德竟有「4個等級」隱藏版白金店：低調奢華

延伸閱讀

前NASA工程師提訴 告女友集體報復

前NASA工程師提訴 告女友集體報復
摸胸、OK繃貼乳猥褻3女生 彰化國小男班導2審重判4年半

摸胸、OK繃貼乳猥褻3女生 彰化國小男班導2審重判4年半
疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復
台灣小女孩在日本被撞「肯定不是個案」他稱已是社會現象

台灣小女孩在日本被撞「肯定不是個案」他稱已是社會現象

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點