講解太投入？導遊塗鴉金字塔遭捕恐吃牢飯 自稱1原因犯錯

導遊在向遊客解說期間疑似太投入，在超過4000年歷史的金字塔牆上畫人像公仔。(取材自X平台影片截圖) 高雪景

埃及 一名男性導遊近日因在擁有逾4000年歷史的烏納斯金字塔（Pyramid of Unas）外牆塗鴉，被警方依破壞古蹟相關規定逮捕。事發時，他正在向遊客講解金字塔歷史，疑似過於投入，竟在金字塔底層外牆畫下類似火柴人的圖案，事後試圖用手擦除卻未能清理乾淨，最終遭人舉報。

據香港 01等媒體綜合報導，根據埃及內政部 分享的影片顯示，這名導遊在向遊客講解金字塔歷史時過於投入，在牆面上作畫講解烏納斯金字塔的起源後，立即嘗試將塗鴉抹去，但痕跡仍然留在石壁上。

埃及內政部表示，警方接獲有人在金字塔外層塗寫、損壞文物的通報後展開行動，已將該導遊拘捕。該導遊承認相關行為，目前塗鴉已由主管機關清除，當局並表示將依法對其採取法律措施。

他並在事後公開致歉，解釋稱當天是自己睽違4年後重返工作崗位的第一天，情緒過於興奮，才犯下「不可原諒的錯誤」。

烏納斯金字塔距離吉薩主金字塔群約20英里（約32公里），以保存現存最早的「金字塔文本」聞名。這些文本包含超過200則宗教咒語，旨在庇佑法老烏納斯並助其復活，墓室位於金字塔中央。

依據埃及1983年「古蹟法」規定，凡破壞古蹟者，最低可判處一年徒刑，並處最高50萬埃及鎊（約1萬美元）罰款。當地媒體指出，該名導遊可能面臨逾1年監禁及高額罰款的處分。