我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

講解太投入？導遊塗鴉金字塔遭捕恐吃牢飯 自稱1原因犯錯

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
導遊在向遊客解說期間疑似太投入，在超過4000年歷史的金字塔牆上畫人像公仔。(取材自X平台影片截圖) 高雪景
導遊在向遊客解說期間疑似太投入，在超過4000年歷史的金字塔牆上畫人像公仔。(取材自X平台影片截圖) 高雪景

埃及一名男性導遊近日因在擁有逾4000年歷史的烏納斯金字塔（Pyramid of Unas）外牆塗鴉，被警方依破壞古蹟相關規定逮捕。事發時，他正在向遊客講解金字塔歷史，疑似過於投入，竟在金字塔底層外牆畫下類似火柴人的圖案，事後試圖用手擦除卻未能清理乾淨，最終遭人舉報。

香港01等媒體綜合報導，根據埃及內政部分享的影片顯示，這名導遊在向遊客講解金字塔歷史時過於投入，在牆面上作畫講解烏納斯金字塔的起源後，立即嘗試將塗鴉抹去，但痕跡仍然留在石壁上。

埃及內政部表示，警方接獲有人在金字塔外層塗寫、損壞文物的通報後展開行動，已將該導遊拘捕。該導遊承認相關行為，目前塗鴉已由主管機關清除，當局並表示將依法對其採取法律措施。

他並在事後公開致歉，解釋稱當天是自己睽違4年後重返工作崗位的第一天，情緒過於興奮，才犯下「不可原諒的錯誤」。

烏納斯金字塔距離吉薩主金字塔群約20英里（約32公里），以保存現存最早的「金字塔文本」聞名。這些文本包含超過200則宗教咒語，旨在庇佑法老烏納斯並助其復活，墓室位於金字塔中央。

依據埃及1983年「古蹟法」規定，凡破壞古蹟者，最低可判處一年徒刑，並處最高50萬埃及鎊（約1萬美元）罰款。當地媒體指出，該名導遊可能面臨逾1年監禁及高額罰款的處分。

世報陪您半世紀

內政部 香港 埃及

上一則

日本唐吉訶德竟有「4個等級」隱藏版白金店：低調奢華

下一則

南韓改稱脫北者為「北鄉民」 官方翻譯出爐 受憲法保護

延伸閱讀

灌酒餵食公園幼鷹 洛杉磯男子不只判監禁

灌酒餵食公園幼鷹 洛杉磯男子不只判監禁
英國會廣場邱吉爾雕像遭破壞 紅漆寫上挺巴勒斯坦標語

英國會廣場邱吉爾雕像遭破壞 紅漆寫上挺巴勒斯坦標語
中國孩童朝海獅丟沙石 不理巡邏員多次勸阻 全家都遭殃

中國孩童朝海獅丟沙石 不理巡邏員多次勸阻 全家都遭殃
華州男住家外刺死4人遭警擊斃 母親曾申請保護令 尚未送達前出事

華州男住家外刺死4人遭警擊斃 母親曾申請保護令 尚未送達前出事

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點