感染「貓小病毒」…泰國清邁保育園區10天死72隻老虎

泰國北部清邁府「老虎王國」保育園區飼養的老虎。（圖取自facebook.com/TigerKingdomMaerimChiangmai）
泰國北部清邁府的「老虎王國」保育園區原本飼養246隻老虎，但2月8日至18日期間，據報已有72隻喪命。相關當局的初步檢測顯示，這些老虎是因為感染「貓小病毒」以及其他細菌而死。

曼谷郵報報導，「老虎王國」從2月8日開始有許多老虎不明原因死亡，泰國相關當局官員針對清邁府湄林縣的園區進行隔離消毒。

清邁府畜產當局的獸醫團隊表示，解剖這些老虎屍體後，發現了貓小病毒（Feline Parvovirus），又稱為貓泛白血球減少症。

這種疾病是致命的，因為它會嚴重影響消化系統和免疫系統，導致嘔吐、血性腹瀉、高燒、昏睡及食慾不振。

當局官員還指出，在老虎屍體內部也檢測到黴漿菌

官方解釋稱，在圈養環境下，動物長期處於一定壓力狀態，加上氣候驟變等因素，病毒與細菌形成疊加感染，病情迅速惡化，死亡風險顯著上升。 

但官員提到，所有發現的這些病原體都不會傳染給人類，且不屬於人畜共通傳染病。

為了控制疫情，事發園區會持續關閉，存活的老虎已安置到「老虎王國」位於清邁府湄登縣的照護中心。

