鴿子腦植晶片遠端操控 俄新創奇招「生物無人機」挨轟

俄羅斯一家新創公司透過腦部電極操控，讓鴿子變成監控工具，引發倫理爭議；示意圖。（圖／123RF）

俄羅斯 一家新創公司突發奇想，將「鴿子」變成生物無人機 ，直接用腦部植入晶片遠端操控飛行。這項創新的設計讓活生生的鴿子變成監控工具，但同時也引發倫理爭議。

據ODDITYCENTRAL報導，莫斯科新創公司奈瑞（Neiry）使用新技術，直接在鴿子的顱骨內植入微型電極。這些電極連接頭部刺激器，透過訊號能控制鴿子動作，將鴿子變成了新型武器。專家團隊認為，比起無人機，鴿子更具優勢，不只飛得遠、耐力強、不怕天氣變化、不需要電池，還能輕易進出管制空域。

每隻鴿子會背上「太陽能背包」，內含控制模組、電子設備與GPS定位系統，胸前裝設攝影機，用來即時監控並拍攝畫面。奈瑞於聲明稿中表示，控制系統就像空拍無人機一樣，會預先設定飛行任務，透過刺激器輸出訊號，引導鴿子轉彎、飛向指定位置。

公司創辦人帕諾夫（Alexander Panov）指出，這項計畫稱為「PJN-1計畫」，未來能適用在任何鳥類身上。「烏鴉可用於監控沿岸設施，海鷗適合港區巡邏，信天翁則能負責大範圍海域巡航。」

奈瑞宣稱，這項技術能夠運用在基礎建設檢驗、工業設施監控、災害搜救等等。不過外界擔心，這麼做將模糊動保與科技武器的界線。除此之外，目前公司也讓未提出實際運用效果，究竟這項計畫是否能成功運作，仍有待觀察。