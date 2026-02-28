委內瑞拉藝術家 用10萬回收瓶蓋打造「拉美版」蒙娜麗莎

我的頻道

巴黎羅浮宮的達文西名畫「蒙娜麗莎」。（路透資料照片）
巴黎羅浮宮的達文西名畫「蒙娜麗莎」。（路透資料照片）

一名委內瑞拉藝術家近日在中美洲國家薩爾瓦多首都近郊，使用超過10萬個回收塑膠瓶蓋，在牆面打造拉丁美洲版的「蒙娜麗莎」壁畫，展現出拉丁女性的優雅與風采。

中央社引述法新社報導，這件裝置藝術的素材是色彩繽紛與各種尺寸的瓶蓋，因此不妨稱這件作品是回收再生的文藝復興。

委內瑞拉藝術家歐立瓦瑞斯（Oscar Olivares）的最新裝置藝術高達13公尺，靈感取自於文藝復興時期大師達文西（Leonardo da Vinci）與法國點描派畫家席雅克（Paul Signac）。達文西的名畫「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）目前為法國羅浮宮的知名館藏。歐立瓦瑞斯說，「我想描繪一個拉丁美洲版的蒙娜麗莎」。

這幅壁畫位於聖薩爾瓦多（San Salvador）工人區梅吉卡諾斯（Mejicanos）的札卡米爾（Zacamil）。當地曾受暴力幫派控制，直到總統布格磊（Nayib Bukele）推動治安政策後，幫派活動才受到遏制。

歐立瓦瑞斯表示，「蒙娜麗莎是一名平凡女子，同時也是義大利文藝復興的象徵……如今我們正經歷一場新的文藝復興，不僅在薩爾瓦多，也在全世界。」

這幅作品耗時三周完成，瓶蓋由當地居民歷時數月蒐集，並經過清洗與分類。

委內瑞拉藝術家歐立瓦瑞斯在中美洲國家薩爾瓦多首都近郊，使用超過10萬個回收塑膠瓶...
委內瑞拉藝術家歐立瓦瑞斯在中美洲國家薩爾瓦多首都近郊，使用超過10萬個回收塑膠瓶蓋，在牆面打造拉丁美洲版的「蒙娜麗莎」壁畫。（取材自Instagram）

不同於義大利鄉間柔和的色調，歐立瓦瑞斯以鮮豔的房屋圖像、醒目的藍色山巒與色彩繽紛的棋盤格天空，取代達文西原作中的田園背景。

而畫中主角的表情與蒙娜麗莎相同，擁有深邃的目光與難以捉摸的微笑。她的臉龐由紅、橙、黃瓶蓋拼貼而成，皮膚色澤猶如被陽光映照。她的珠寶、髮型與鮮豔服飾，則展現出現代拉丁女性的優雅風采。

歐立瓦瑞斯的創作足跡遍及委內瑞拉、墨西哥、沙烏地阿拉伯、法國、義大利，他使用超過200萬個塑膠瓶蓋，打造出超過20幅壁畫。他希望觀賞作品的人，「對於塑膠垃圾有全新看法」。

談藝／米蘭冬奧 達文西壁畫修復開放參觀

談藝／米蘭冬奧 達文西壁畫修復開放參觀
歐洲首架航班飛抵委內瑞拉 自馬杜洛遭推翻以來首見

歐洲首架航班飛抵委內瑞拉 自馬杜洛遭推翻以來首見
美能源部長：中已購部分委國原油 林劍：不了解情况

美能源部長：中已購部分委國原油 林劍：不了解情况
美再鬆綁委內瑞拉石油制裁 開放設備技術進場、禁5國參與交易

美再鬆綁委內瑞拉石油制裁 開放設備技術進場、禁5國參與交易

銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
墨軍士兵24日在歐塞奎拉遇襲身亡處附近協助法醫執行鑑識工作。路透

墨西哥大毒梟山區幽會送命…遭情人友人洩密CIA 圍捕曝光

2026-02-24 11:38
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26
新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋