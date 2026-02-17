誤以為路邊攤 德國遊客闖進泰國人喪禮 結局神展開

我的頻道

綜合報導
外國遊客誤闖泰國喪禮現場，以為是路邊攤。(取材自臉書)
外國遊客誤闖泰國喪禮現場，以為是路邊攤。(取材自臉書)

近日2名德國旅客到泰國旅遊，途中發現一處場地擺滿桌椅，且許多人正在用餐，讓他們誤以為是美食街，便自行找位子坐下，等著菜單上桌，殊不知其實是闖入當地人的喪禮。

紐約時報報導，當地居民查蘭通（Charantorn Chaloemkiad）透露，起初對方向他詢問這裡是否為美食廣場，他告訴對方不是。查蘭通表示，這2人一路從附近夜市走過來，被食物香味吸引，才誤以為會場是小吃攤。查蘭通也將這場烏龍側錄下來，從畫面中可見，他們尷尬地坐在桌前，但家屬仍為他們遞水招待。

旅客得知真相後相當羞愧，頻頻向喪家致歉，但對方不僅沒生氣，反而熱情邀約他們留下來用餐，並端上冰牛奶和金黃酥脆的炸油條款待，而2人也在用完餐後，向家屬道謝完才離開。這起烏龍事件，最後演變成溫馨插曲，在網路上曝光後引發熱議。

紐約郵報報導，人們或許可以諒解這對德國旅客，因為泰國喪禮通常會舉辦數日，期間備有豐富餐點供哀悼親友享用。

巧合的是，事隔兩天，又有三名荷蘭旅客同樣誤闖喪禮，並詢問這裡是不是餐廳、有沒有賣飲料。而喪家依舊大方招待，同樣也邀請這三人留下來用餐。查蘭通表示，「他們對這個心意感到驚訝，並說泰國人是世界上最善良的民族」。

泰國 德國 紐約時報

