我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

向肥胖下戰帖 芬蘭「迷你介入」精準投遞免費運動處方

中央社／台北電
肥胖成跨國健康公敵，以高瘦印象著稱的芬蘭也難倖免，赫爾辛基市向肥胖下戰帖，推迷你介入模式，從社福醫療體系著手，以免費諮商，促身體活動；圖為赫爾辛基市街景。(中央社)
肥胖成跨國健康公敵，以高瘦印象著稱的芬蘭也難倖免，赫爾辛基市向肥胖下戰帖，推迷你介入模式，從社福醫療體系著手，以免費諮商，促身體活動；圖為赫爾辛基市街景。(中央社)

肥胖成為健康公敵，久坐、消費至上的美食誘惑，以高瘦印象著稱的芬蘭難倖免，赫爾辛基市向肥胖下戰帖，推迷你介入模式，從社福醫療體系著手，以免費諮商精準投遞運動處方。

給人高瘦刻板印象的芬蘭人，也難擺脫肥胖的困擾，日前在赫爾辛基舉辦的進擊的健康節（Radical Health Festival）論壇上，赫爾辛基大學醫院健康體重中心主任基爾西．皮耶蒂萊寧（Kirsi Pietiläinen）指出，肥胖是當代最複雜的健康挑戰之一。

基爾西表示，肥胖涉及生物學、心理學、行為學和社會等多重因素，傳統單一方法效果不佳。她認為，肥胖與過去50年人類生活環境的劇變密切相關，誘惑增多、步數減少、生活壓力加大和晝夜節律干擾，這些因素都增加了肥胖的風險。

基爾西舉例說明，商店的設計便是典型環境影響。她經常去的超市要結帳時必須經過一條「糖果跑道」，擺滿了視線高度、顏色鮮豔且價格明示的即食零食，容易引發衝動購物。這樣的設計促使人們在購物過程面臨多次誘惑，對肥胖問題有「推波助瀾」的作用。

芬蘭肥胖研究協會創始人之一的米凱爾・福格爾霍姆（Mikael Fogelholm）也有同樣的看法，他說，全球在解決肥胖問題上並未取得顯著進展。許多國家過於天真地認為降低含糖飲料攝取量10%，就能解決問題，然而儘管含糖飲料的消費略減，肥胖率並未顯著改變。

米凱爾點名大型量販店，店內有數以萬計食品選項，這樣的環境與過去完全不同，被設計成充滿了誘惑，讓人消費更多，「事實上，我們確實買了更多東西」，無奈變革面臨重大阻力，食品公司與消費緊密相連，消費被視為社會核心價值，政治力量勢必反對。

與其正面對抗食品業巨獸，芬蘭赫爾辛基市另闢蹊徑，市府體育活動促進部門高級顧問蒙特（Hanne Munter）分享將在今年秋天登場的迷你介入模式，「我們在社福與醫療服務系統，每天都會遇到那些最能從身體活動中受益的人」，透過免費諮詢，能精準投遞運動處方。

據芬蘭官方統計，2025年有9萬6000名病人被診斷為有三高等肥胖衍生的問題。當時尚無「迷你介入模式」，僅1700人接受運動處方。研究結果顯示，儘管只有少數人開始進行身體活動，但其中有10%到12%開始朝著更活躍的生活方式邁進，促進精準投遞運動處方勢在必行。

蒙特說，久坐的生活方式已經蔓延開來，再加上科技日新月異，人們不再需要進行大量的體力活動，就能完成日常任務，身體活動逐漸被邊緣化。「迷你介入模式」是一種以動機式晤談為基礎的方法，幫助醫療專業人員向病人主動提及身體活動，並引導病人尋求相關服務。

蒙特進一步說明，社福與醫療服務中的每次接觸都應該被用來推動身體活動，關鍵在於如何擴大對話和迷你介入的應用，盼透過跨市府部門合作，使「迷你介入模式」可引導民眾日常身體活動，如鼓勵增加通勤步行或騎自行車時間，也可以介紹參與居家附近的運動服務。

世報陪您半世紀

三高

上一則

厄多安稱阿聯領袖「健康問題」 發文後刪除

下一則

日本最高齡男111歲逝 長壽祕訣：懂得忘記、吃到七分飽…

延伸閱讀

同意新約 西奈山醫院護士罷工結束 另2家也完成投票 有望終止罷工

同意新約 西奈山醫院護士罷工結束 另2家也完成投票 有望終止罷工
西奈山、蒙特菲奧里醫院勞資達成協議 護士罷工有望結束

西奈山、蒙特菲奧里醫院勞資達成協議 護士罷工有望結束
紐約護士罷工有望結束 兩家醫院達成初步勞資協議

紐約護士罷工有望結束 兩家醫院達成初步勞資協議
暖化下的反常現象：格陵蘭海平面不升反降？未必有利基礎設施

暖化下的反常現象：格陵蘭海平面不升反降？未必有利基礎設施

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49

超人氣

更多 >
孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子