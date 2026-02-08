我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本大選自民黨大勝 有望單獨跨越2/3門檻

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

有錢人對可延壽的奢華服務不手軟 帶動最貴飯店房價創新高

編譯吳孟真／綜合外電
富裕旅客為享有標榜能提升健康的設施而大手筆消費，帶動全球最昂貴飯店去年房價創下新高。（美聯社）
富裕旅客為享有標榜能提升健康的設施而大手筆消費，帶動全球最昂貴飯店去年房價創下新高。（美聯社）

富裕旅客花大錢享受高壓氧療程、聲音浴等標榜能提升健康的設施，帶動全球最昂貴飯店去年房價創下新高，在整體精品業放緩之際逆勢成長。

英國金融時報（FT）報導，房地產分析商CoStar數據顯示，超豪華飯店2025年「平均每房收入」（RevPAR）躍增10.6%，年增率是整體飯店業的三倍以上。超豪華飯店去年每晚平均房價比2024年增加逾8%，攀抵1,245美元的歷史新高，住房率也增加2.3%，顯示最富裕旅客沒有因為疫後價格上揚而出現「價格震驚」，有別於較低端市場客群。

時值飯店業者將重心放在願意花更多錢的客群，這些「韌性極高」的富裕旅客，資產因股市大漲而增加，願為高端飯店最奢華設施所宣稱的健康與生活風格效益，支付溢價。

相較下，價格略低的高檔與一般豪華飯店，RevPAR去年成長2.1%-5.8%，雖增速不及超豪華同業，但優於RevPAR下滑的經濟型與中階飯店，反映精打細算的消費者縮減支出。

超豪華飯店業者的時運，也與整體住宿業和更廣泛的精品市場形成對比。顧問公司貝恩（Bain）估計，2025年服飾、珠寶等個人用精品銷售下滑約2%至3,580億歐元（4,231億美元）。

勞力短缺與營運成本上升，也促使部分飯店業者轉向提高單間房價的策略，而非追求入住人數最大化。部分最昂貴的飯店，如拉斯維加斯金沙集團在新加坡的濱海灣金沙酒店，甚至縮減客房數量，改建為更大更貴的套房。

寶格麗（Bvlgari）與同業正擴充高端設施項目，尤其標榜能提升健康的服務，以支撐日益增強的定價能力，並迎合富裕旅客對延壽議題日增的關注。豪華連鎖飯店集團Rocco Forte去年開幕的米蘭卡爾頓酒店，除設有「放鬆室」，能用內建擴音器傳送低頻聲波到全身；也提供壓力療法，以氣壓刺激體內循環；以及雷射臉部療程等服務。一般客房每晚約1,400歐元（1,655美元）起跳，總統套房旺季最高可達1.75萬歐元（2萬美元）。

旅遊顧問公司PC Agency執行長查爾斯（Paul Charles）表示，超豪華飯店可藉由強調持續投資最新科技與健康「解方」，合理化較高房價。

房價 新加坡 房地產

上一則

日本大選投票結束 NHK出口民調顯示自民黨大勝

下一則

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

延伸閱讀

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光
科技界下個明星「人形機器人」 達明黃識忠致力解決產線痛點

科技界下個明星「人形機器人」 達明黃識忠致力解決產線痛點
改善健康 除了運動、吃好 再調整1個習慣可延壽

改善健康 除了運動、吃好 再調整1個習慣可延壽
對美國人重要 每天做這運動5分鐘 死亡率降10%

對美國人重要 每天做這運動5分鐘 死亡率降10%

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17

超人氣

更多 >
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響