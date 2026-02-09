我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

比利時村莊21名好友集資買樂透 中1.2億頭獎 每人分683萬

中央社／比利時津厄姆綜合外電報導
比利時一座村莊的21名好友，共同贏得歐洲樂透彩頭獎1.23億歐元，引起全鎮熱議。(路透)
比利時一座村莊的21名好友，共同贏得歐洲樂透彩頭獎1.23億歐元，引起全鎮熱議。(路透)

比利時一座村莊的21名好友，近日共同贏得歐洲樂透彩（EuroMillions）1.23億歐元（約1.4億美元）的頭獎，迅速成為全鎮熱議的話題。這群好友都住在法蘭德斯（Flanders）地區的津厄姆村（Zingem），在均分獎金後，每個人預計可分得約580萬歐元(約683萬美元)。

一名已退休的得主瑪麗安（Marianne）在售出中獎彩券的麵包店外受訪時，仍對這消息感到震驚不已。她告訴法新社：「580萬歐元。是的，這太不可思議了！」她回憶起當天中獎的瞬間說：「我邊哭邊顫抖，看著我的丈夫說，這是怎麼一回事？」

瑪麗安表示，「我們擁抱彼此，並告訴對方說，我們要理智一點，別做任何傻事。」即便如此，也少不了慶祝活動，21名得主當天晚上就在當地一家咖啡館聚會，用大量的氣泡飲來慶祝。她說，當他們夫妻倆抵達時，現場充滿了歡樂的笑聲，還有兩杯香檳在等著他們。

她說：「這（中獎）會讓生活輕鬆一些，對孩子和孫兒會非常好，他們將會有美好的未來，這才是最重要的事。」至於贏得如此巨額大獎的祕訣為何，售出這張中獎彩券的商店老闆塔爾維（Redgy Taerwe）表示，這主要都是靠運氣。

他說：「周五早上，他們來這裡要求買一張大約105歐元的『電腦選號』（quick pick）。」他補充道：「就這樣，他們就中獎了。」這次的頭獎金額高達1億2355萬5827歐元，是比利時有史以來最高額的獎金之一。

蘭德 咖啡 退休

上一則

高市率自民黨橫掃日眾院2/3席次 學者：習近平喚醒「大和魂」

下一則

他花100日圓押中冷門賽馬 狂賺58萬倍獎金 現領5836萬日圓

延伸閱讀

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
出身金山 民謠歌手齊默曼喪生比利時住屋火災

出身金山 民謠歌手齊默曼喪生比利時住屋火災
比利時男喝醉竟叫12歲兒代駕「載全家五口」 因龜速被逮

比利時男喝醉竟叫12歲兒代駕「載全家五口」 因龜速被逮
價值近千萬美元…川普計劃銷毀援助非洲避孕藥 比利時呼籲停手

價值近千萬美元…川普計劃銷毀援助非洲避孕藥 比利時呼籲停手

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差