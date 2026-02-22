我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

印尼洞穴驚見紅色手印 竟是世界最老、距今6.78萬年前壁畫

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
科學家在印尼一處洞穴牆上發現的紅色手印輪廓，是迄今為止發現最古老的岩石藝術。（美聯社）
科學家在印尼一處洞穴牆上發現的紅色手印輪廓，是迄今為止發現最古老的岩石藝術。（美聯社）

印尼澳洲考古學家團隊，日前在印尼一處洞穴牆上發現的紅色手印輪廓，是迄今為止發現最古老的岩石藝術，可追溯至距今至少6萬7800年前，這項發現也為早期人類如何遷徙至澳洲提供了線索。

這項研究發表在「自然」（Nature）期刊上，主要作者為印尼考古學家歐克塔維亞納（Adhi Agus Oktaviana），共同作者為澳洲格里菲斯大學（Griffith University）的歐伯特（Maxime Aubert），他們前往蘇拉威西省（Sulawesi）穆納島（Muna）上的洞穴探險，發現了「可能是用紅赭石製作的負像手印輪廓」。

科學家Shinatria Adhityatama正在研究在印尼蘇拉威西島發現的洞...
科學家Shinatria Adhityatama正在研究在印尼蘇拉威西島發現的洞穴壁畫。（美聯社）

加拿大籍的歐伯特說，其中一隻手的指頭被「修飾成爪子般的尖狀，這是一種只在蘇拉威西地區才見過的繪畫風格」。

研究團隊利用雷射照射岩石層，測量鈾元素隨時間衰變的程度，並與一種更穩定的放射性元素「釷」進行比較，推論出這幅印尼模板畫有6萬7800年歷史，比在西班牙一個洞穴中發現、被認為是尼安德塔人（Neanderthals）所作的其他手印模板還要古老1000多年，也比同一個團隊先前在蘇拉威西地區發現的藝術還要早了1萬5000多年。

印尼蘇拉威西島的洞穴壁畫，畫中描繪了一個人像和一隻鳥，中間有一個褪色的手印。（美...
印尼蘇拉威西島的洞穴壁畫，畫中描繪了一個人像和一隻鳥，中間有一個褪色的手印。（美聯社）

除了創新紀錄，印尼洞穴這項藝術也為一個長久以來的歷史謎團──關於智人最初如何從亞洲遷徙到澳洲，提供了線索。歐伯特說，「這強化了一種觀點，即人類可能是大約在6萬5000年前經由巴布亞抵達澳洲」。

研究人員也表示，這些洞穴畫作極有可能是由與澳洲原住民祖先有密切關聯的族群所創作。

世報陪您半世紀

澳洲 印尼 原住民

上一則

德文豪歌德收藏的琥珀 藏4000萬年前螞蟻

下一則

「自閉症芭比」手肘手腕可動 配件耳機、平板有巧思

延伸閱讀

能捐慈濟的錢變少？ 長年支持慈濟印尼首富身價蒸發90億

能捐慈濟的錢變少？ 長年支持慈濟印尼首富身價蒸發90億
MSCI揚言降評 印尼股重挫7%

MSCI揚言降評 印尼股重挫7%
NBA／「戰神」艾佛森遭爆「惡劣對待」澳洲癌童行為

NBA／「戰神」艾佛森遭爆「惡劣對待」澳洲癌童行為

迎春年節展／印尼傳統舞蹈團獻藝 交流文化

迎春年節展／印尼傳統舞蹈團獻藝 交流文化

熱門新聞

一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我