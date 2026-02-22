印尼洞穴驚見紅色手印 竟是世界最老、距今6.78萬年前壁畫

科學家在印尼一處洞穴牆上發現的紅色手印輪廓，是迄今為止發現最古老的岩石藝術。（美聯社）

印尼 和澳洲 考古學家團隊，日前在印尼一處洞穴牆上發現的紅色手印輪廓，是迄今為止發現最古老的岩石藝術，可追溯至距今至少6萬7800年前，這項發現也為早期人類如何遷徙至澳洲提供了線索。

這項研究發表在「自然」（Nature）期刊上，主要作者為印尼考古學家歐克塔維亞納（Adhi Agus Oktaviana），共同作者為澳洲格里菲斯大學（Griffith University）的歐伯特（Maxime Aubert），他們前往蘇拉威西省（Sulawesi）穆納島（Muna）上的洞穴探險，發現了「可能是用紅赭石製作的負像手印輪廓」。

科學家Shinatria Adhityatama正在研究在印尼蘇拉威西島發現的洞穴壁畫。（美聯社）

加拿大籍的歐伯特說，其中一隻手的指頭被「修飾成爪子般的尖狀，這是一種只在蘇拉威西地區才見過的繪畫風格」。

研究團隊利用雷射照射岩石層，測量鈾元素隨時間衰變的程度，並與一種更穩定的放射性元素「釷」進行比較，推論出這幅印尼模板畫有6萬7800年歷史，比在西班牙一個洞穴中發現、被認為是尼安德塔人（Neanderthals）所作的其他手印模板還要古老1000多年，也比同一個團隊先前在蘇拉威西地區發現的藝術還要早了1萬5000多年。

印尼蘇拉威西島的洞穴壁畫，畫中描繪了一個人像和一隻鳥，中間有一個褪色的手印。（美聯社）

除了創新紀錄，印尼洞穴這項藝術也為一個長久以來的歷史謎團──關於智人最初如何從亞洲遷徙到澳洲，提供了線索。歐伯特說，「這強化了一種觀點，即人類可能是大約在6萬5000年前經由巴布亞抵達澳洲」。

研究人員也表示，這些洞穴畫作極有可能是由與澳洲原住民 祖先有密切關聯的族群所創作。