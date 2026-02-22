「自閉症芭比」手肘手腕可動 配件耳機、平板有巧思

美泰兒為了提升玩具的包容性，宣布推出「自閉症芭比娃娃」。（美聯社）

芭比 （Barbie）製造商美泰兒公司（Mattel）日前宣布推出「自閉症芭比」，成為「多元包容系列」芭比的新成員。美泰兒表示，希望這款新芭比能讓更多有類似處境的孩子看到自己。

美泰兒稱，他們與非營利組織「自閉症自我倡議網絡」（Autistic Self Advocacy Network）合作，花了超過18個月研發出這款自閉症芭比，旨在呈現自閉症患者以哪些方式感知並理解周遭世界。

這款芭比的特色，包含眼神稍微側向一邊，呈現自閉症患者有時避免與他人眼神直接交流。其手肘和手腕也與過去的芭比不同，設計成可活動式的，因為自閉症者需要透過手部動作表達情緒，或用來處理感官資訊，像是自我刺激（stimming）、拍手和其他手勢。

自閉症芭比穿著的服飾布料縫線比較少，也是顧及部分自閉症者對縫線較為敏感。而這款芭比的配件，有降噪耳機和平板電腦，仿照部分語言障礙的自閉症者溝通時使用的工具；右手大拇指戴著粉紅色指夾式指尖陀螺，並穿著平底鞋，以提升芭比穩定性和方便活動。

自閉症芭比已在美泰兒網路商城和目標百貨 （Target）門市上架，建議售價11.87美元；沃爾瑪（Walmart）預計3月起開賣。

美泰兒迄今已推出唐氏症芭比、視障芭比、第一型糖尿病 芭比、患有白斑症的肯尼與芭比，以及有助促進時尚娃娃系列多元包容的其他產品。