抵制美國貨 丹麥研發App掃描顯示產地 當地下載衝第1

美國總統川普揚言吞併丹麥自治領地格陵蘭島，丹麥消費者抵制美國商品，利用應用程式識別。(視頻截圖)
川普不斷揚言要併吞丹麥自治領地格陵蘭島，引發丹麥社會強烈反彈。當地民眾不滿情緒升高，進而掀起杯葛美國商品的行動。媒體近日也注意到，在丹麥，用來辨識商品產地的相關應用程式下載量明顯暴增。

綜合報導指出，兩名丹麥年輕人近期開發一款名為「UdenUSA」（丹麥語意為「沒有美國」）的應用程式，消費者只要掃描商品條碼，即可得知產品的原產國。愈來愈多丹麥民眾在超市購物時，透過這款程式辨識哪些商品來自美國，並刻意將其排除在購物清單之外。

相關影片顯示，當使用者掃描美國商品時，例如川普偏好的健怡可樂，手機畫面會出現紅色叉號，提醒消費者將商品放回貨架。目前該應用已躍居丹麥區Apple Store免費下載排行榜首位。開發者之一皮珀表示，這款程式讓一般民眾也能以實際行動向美國表達立場。

此外，另一款由丹麥人開發、透過拍照掃描顯示商品產地的應用程式「Made O Meter」，近幾周下載量同樣大幅攀升。社群平台上，一個名為「Boykot varer fra USA（杯葛美國商品）」的Facebook社團，成員數已超過11.6萬人，約占丹麥總人口近2%，群組內也持續更新美國品牌名單供民眾參考。

有分析認為，UdenUSA 等應用程式迅速走紅，反映出川普政府相關言行已讓不少歐洲民眾感到不安與憤怒。美國媒體直言，丹麥社會對川普長期以來的強硬作風已出現明顯反感情緒。

